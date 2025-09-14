La migración climática ya es una realidad

Columna Poliédrica

Recientemente salió una noticia en el sentido de que Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci, está viviendo en Costa Rica seis meses al año. Evidentemente este tipo de personajes son recibidos con los brazos abiertos, debido a su perfil socioeconómico; no obstante, no ocurre lo mismo cuando los que vienen son gente pobre, es decir, con lo que Adela Cortina ha denominado la “Aporofobia”, que es un perfil de persona que más bien genera rechazo.

La migración de personas con poder económico se va a ir incrementando a países como Costa Rica. Para las personas en edad de retiro no es agradable permanecer en países con condiciones climáticas extremas, ello debido a la afectación que estas condiciones tienen en la salud del ser humano. Los países que tienen condiciones climáticas más estables, con temperaturas que no varían en registros extremos durante todo el año, resultan muy atractivos para este tipo de personas.

Este fenómeno se va a ir desarrollando con más intensidad con los efectos del cambio climático en los países del norte y del sur. Cada vez más personas van a querer venir a vivir al trópico por sus condiciones climáticas y vendrán con su dinero, pero también con sus necesidades. Como siempre, habrá personas que harán todo lo posible para que se sientan cómodos, a veces, a costa de los propios costarricenses y ahí está el problema.

La llegada de extranjeros en alta cantidad va a generar un proceso de presión en relación con una serie de servicios públicos y privados. Por supuesto ello supone una oportunidad de negocio para alguna gente que, como ha sucedido con el sector turístico, moverá el cielo y tierra para conseguir los servicios que sus clientes van a exigir; ahora bien, en no pocas ocasiones, ello ha implicado que servicios como el agua potable, sean priorizados para este tipo de clientes extranjeros y en detrimento de los ciudadanos costarricenses. Que lo digan muchos ciudadanos guanacastecos.

A este fenómeno será necesario ponerle atención para evitar que los costarricenses se sientan extranjeros en su propio país. Nótese que este es un fenómeno relacionado con lo que se ha denominado como “gentrificación”, es decir, con el “proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor adquisitivo”; no obstante, no es lo mismo, porque los catalizadores del fenómeno no son los mismos y no solo se restringe a la zona urbana, tampoco se trata de migrantes económicos que vienen a poner un negocio en las zonas costeras.

El fenómeno de la migración climática de personas mayores con alto poder adquisitivo a países como Costa Rica está en marcha. La sociedad costarricense debe comenzar a pensar cómo va a afrontar y canalizar esta situación, ello sin detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos; no se vale que algunos pocos vayan a hacer negocio, a costa de los más débiles y de la priorización de los servicios para beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría.

Ahora bien, no se puede descartar que este fenómeno no se llegue a desarrollar en razón de otros factores. Puede ser que el deterioro social y económico que estamos viviendo desestimule a estas personas a venir a Costa Rica y ello nos ahorre tener que lidiar con esta situación; no obstante, nadie quiere que esa sea la razón para que el fenómeno no se llegue a dar, bueno, al menos eso es lo que una persona racional pensaría.

El tiempo es el que se encargará de decirnos qué va a pasar en Costa Rica con este fenómeno.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot