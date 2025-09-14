La OCI y la Liga Árabe advierten que Israel socava la normalización de las relaciones

Beirut/Doha/El Cairo, 14 sep (Sputnik).- Las acciones agresivas de Israel en Oriente Próximo y el ataque contra Catar, en particular, ponen en peligro todos los acuerdos de normalización de relaciones de Tel Aviv con los países árabes, señala un proyecto de declaración de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) con los países de la Liga Árabe adoptado este domingo en Doha.

«La agresión israelí contra Catar y la continuación de la política agresiva de Israel, incluido el genocidio, las limpiezas étnicas, el hambre, el bloqueo y las actividades expansionistas, socavan las perspectivas de alcanzar la paz y la coexistencia pacífica en la región, y también amenazan todo lo logrado en el camino hacia el establecimiento de relaciones normales con Israel», señala el documento.

En el proyecto de declaración también se destaca que el ataque a Doha es «una agresión contra plataformas de mediación neutrales» que no solo viola la soberanía de Catar, sino que también socava los procesos internacionales de mediación y construcción de paz.

«Apoyamos todos los pasos y medidas que adopte Catar en respuesta a la agresión israelí», recalca la nota.

Además, los líderes de la OCI y de la Liga Árabe consideran inaceptables las amenazas de Israel de lanzar nuevos ataques contra Catar y otros Estados de la región y piden que no se repitan.

«Una paz justa y sostenible en Oriente Próximo no se logrará ignorando la cuestión palestina y los derechos del pueblo palestino, ni mediante la violencia y los ataques a los mediadores. Por el contrario, se logrará respetando la Iniciativa de Paz Árabe y las resoluciones internacionales pertinentes», reza el documento.

Los países de la OCI y de la Liga Árabe también llamaron a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a cumplir sus compromisos de poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y a fijar un calendario claro para ello.

«Condenamos cualquier intento de Israel de trasladar al pueblo palestino de los territorios ocupados de 1967 bajo cualquier pretexto (…) También hacemos hincapié en la necesidad de aplicar el plan árabe-islámico para la reconstrucción de la Franja de Gaza en los aspectos político y técnico. La reconstrucción debe comenzar a la mayor brevedad posible», indica el proyecto de declaración.

Los líderes de los países islámicos y árabes también exhortaron a los donantes internacionales a prestar el apoyo necesario en este proceso, así como a participar en la conferencia de reconstrucción de Gaza que se celebrará en El Cairo una vez que se alcance un alto el fuego en el enclave.

El pasado 9 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra la delegación del movimiento palestino Hamás en Doha, que se encontraba en la ciudad para negociar la paz en la Franja de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó al día siguiente que su país estaba detrás del ataque y comparó las operaciones especiales de su ejército en Oriente Medio con la forma en que EEUU persiguió a los líderes de Al Qaeda (grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Tras el ataque de las FDI, Hamás afirmó en un comunicado que la incursión israelí había fracasado, a pesar de que se cobró la vida de seis personas.

El ataque fue condenado de forma unánime por todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. (Sputnik)