La Vuelta a España suspende su última etapa por las protestas propalestinas

Madrid, 14 sep (Sputnik).- La organización de La Vuelta Ciclista a España canceló su última etapa este domingo debido a las protestas contra la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo a Palestina, informó la cadena RTVE.

«La organización de La Vuelta Ciclista a España ha cancelado la última etapa por el centro de Madrid después de que manifestantes propalestinos hayan cortado y bloqueado varios tramos del recorrido, donde ha habido lanzamiento de objetos y cargas policiales. Todo ello ha provocado el final de La Vuelta a 57 kilómetros de la meta», señala la nota.

Según el medio, agentes de la Policía intervinieron para dispersar a los manifestantes con el fin de garantizar el paso de los ciclistas, en especial en los alrededores de la meta final de la última etapa de La Vuelta.

Los concentrados en el lugar habían franqueado las vallas e irrumpido en la calzada, alterando el normal desarrollo de la competición ciclista.

«El Paseo del Prado y Atocha han sido el principal punto de tensión e incidentes entre los manifestantes y la Policía «, añadió el medio.

Por su parte, los organizadores de La Vuelta publicaron un comunicado oficial confirmando la suspensión.

«La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio», escribieron los organizadores en la red social X.

El 9 de septiembre, el recorrido de la 16.ª etapa de La Vuelta a España fue acortado en ocho kilómetros, ya que manifestantes que protestaban contra la participación del equipo israelí se congregaron con banderas palestinas a tres kilómetros de la línea de meta y bloquearon la carretera.

El 3 de septiembre, la 11.ª etapa de La Vuelta a España fue interrumpida a tres kilómetros de la meta por el mismo motivo, lo que llevó a que no se proclamara ningún ganador de etapa. El director técnico de La Vuelta, Kiko García, consideró la posibilidad de excluir al equipo israelí para garantizar la seguridad de la competición, pero Israel-Premier Tech se negó a abandonar la carrera.

La Vuelta a España debía finalizar este domingo 14 de septiembre. (Sputnik)