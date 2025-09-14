Netanyahu ‘saca pecho’ de su alianza con EE.UU. tras el ataque en Catar

Jerusalén, 14 Sep (Sputnik).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, considera que la estrecha cooperación que une a su país con Estados Unidos es tan «fuerte y duradera» como el Muro de las Lamentaciones, según lo declaró este domingo durante la visita que hizo a este sagrado sirio para el judaísmo junto con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio.

El diplomático llegó a la nación hebrea para discutir el impacto del ataque israelí contra miembros de Hamás en Doha, Catar.

«Creo que la visita [de Rubio] es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza entre Israel y Estados Unidos, que es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar», declaró Netanyahu, citado por The Times of Israel.

«Bajo la presidencia de [Donald] Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte, y lo apreciamos profundamente», continuó el primer ministro, antes de darse la mano y abandonar el lugar juntos.

Decisión de Netanyahu

La agresión israelí provocó ciertas críticas de Washington hacia Tel Aviv, ya que Catar es también uno de sus socios clave en la región.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lamentó lo ocurrido, recordando que la decisión fue tomada, no por él, sino por Netanyahu.

«Bombardear unilateralmente dentro de Catar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos con nosotros para negociar la paz, no hace avanzar los objetivos de Israel ni de Estados Unidos», comentó Trump.

No obstante, sostuvo que eliminar a Hamás, movimiento palestino al que acusó de beneficiarse del sufrimiento de los residentes de la Franja de Gaza, «es un objetivo que merece la pena«.