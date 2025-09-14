Premier de Qatar descarta que ataque israelí detenga esfuerzos de mediación para paz en Gaza

Doha, 14 sep (Xinhua) — El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dijo hoy domingo que el reciente ataque de Israel contra Doha no impedirá que Qatar, Egipto y Estados Unidos continúen sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Gaza, informó la Agencia de Noticias de Qatar (QNA).

El primer ministro qatarí dijo lo anterior durante una reunión preparatoria con cancilleres de países árabes e islámicos, celebrada antes de una cumbre de emergencia árabe-islámica prevista para el lunes destinada a abordar el ataque israelí, indicó QNA.

Los ministros de Relaciones Exteriores discutieron un proyecto de declaración sobre el ataque del martes de Israel contra un edificio residencial en Doha, donde se encontraban varios líderes de Hamas.

En sus conversaciones, Al-Thani subrayó que la región no puede alcanzar la paz y seguridad duraderas a menos que el pueblo palestino consiga sus derechos legítimos.

Israel lanzó un ataque aéreo sin precedentes en la capital qatarí el martes, dirigido contra un edificio donde se reunían funcionarios de Hamas para discutir la reciente propuesta de cese al fuego presentada por Estados Unidos.

Cinco miembros de Hamas y un oficial de seguridad qatarí murieron durante el ataque, mientras que miembros clave del equipo negociador de Hamas sobrevivieron.