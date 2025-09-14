Producción industrial de China sube 5,2% en agosto

Beijing, 15 sep (Xinhua) — La producción industrial de valor agregado de China subió un 5,2 por ciento interanual en agosto, según datos oficiales publicados hoy lunes.

El crecimiento se desaceleró en comparación con el alza del 5,7 por ciento registrada en julio, de acuerdo con la información publicada por el Buró Nacional de Estadísticas.

En los primeros ocho meses de este año, la producción industrial de China aumentó un 6,2 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

La producción industrial se utiliza para medir la actividad de grandes empresas, cada una con una facturación anual de negocios principal de al menos 20 millones de yuanes (alrededor de 2,8 millones de dólares).

En desglose, el valor agregado del sector manufacturero aumentó un 5,7 por ciento interanual el mes pasado, mientras que el de la minería creció un 5,1 por ciento. El valor agregado del sector de la producción y el suministro de electricidad, calefacción, gas y agua subió un 2,4 por ciento.