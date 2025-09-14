Resultados y posiciones de la Bundesliga

|Viernes 12 de septiembre de 2025:
|Bayer Leverkusen
|–
|Eintracht Frankfurt
|3
|–
|1
|Sábado 13 de septiembre de 2025:
|Freiburg
|–
|Stuttgart
|3
|–
|1
|Mainz
|–
|Leipzig
|0
|–
|1
|Wolfsburgo
|–
|Colonia
|3
|–
|3
|Union Berlin
|–
|Hoffenheim
|2
|–
|4
|Heidenheim
|–
|Borussia Dortmund
|0
|–
|2
|Bayern Múnich
|–
|Hamburgo
|5
|–
|0
|Domingo 14 de septiembre de 2025:
|San Pauli
|–
|Augsburgo
|2
|–
|1
|Bor. Mönchengladbach
|–
|Werder Bremen
|0
|–
|4
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Bayern Múnich
|3
|3
|0
|0
|14-2
|9
|2.
|Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|0
|8-3
|7
|3.
|Colonia
|3
|2
|1
|0
|8-4
|7
|4.
|San Pauli
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|5.
|Eintracht Frankfurt
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|6.
|Hoffenheim
|3
|2
|0
|1
|7-6
|6
|7.
|Leipzig
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|8.
|Wolfsburgo
|3
|1
|2
|0
|7-5
|5
|9.
|Werder Bremen
|3
|1
|1
|1
|8-7
|4
|10.
|Bayer Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|11.
|Augsburgo
|3
|1
|0
|2
|6-6
|3
|12.
|Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|13.
|Freiburg
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|14.
|Union Berlin
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|15.
|Mainz
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|16.
|Bor. Mönchengladbach
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|17.
|Hamburgo
|3
|0
|1
|2
|0-7
|1
|18.
|Heidenheim
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0