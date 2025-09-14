Resultados y posiciones de la Bundesliga

Viernes 12 de septiembre de 2025:
Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 3 1
Sábado 13 de septiembre de 2025:
Freiburg Stuttgart 3 1
Mainz Leipzig 0 1
Wolfsburgo Colonia 3 3
Union Berlin Hoffenheim 2 4
Heidenheim Borussia Dortmund 0 2
Bayern Múnich Hamburgo 5 0
Domingo 14 de septiembre de 2025:
San Pauli Augsburgo 2 1
Bor. Mönchengladbach Werder Bremen 0 4
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Bayern Múnich 3 3 0 0 14-2 9
2. Borussia Dortmund 3 2 1 0 8-3 7
3. Colonia 3 2 1 0 8-4 7
4. San Pauli 3 2 1 0 7-4 7
5. Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 8-5 6
6. Hoffenheim 3 2 0 1 7-6 6
7. Leipzig 3 2 0 1 3-6 6
8. Wolfsburgo 3 1 2 0 7-5 5
9. Werder Bremen 3 1 1 1 8-7 4
10. Bayer Leverkusen 3 1 1 1 7-6 4
11. Augsburgo 3 1 0 2 6-6 3
12. Stuttgart 3 1 0 2 3-5 3
13. Freiburg 3 1 0 2 5-8 3
14. Union Berlin 3 1 0 2 4-8 3
15. Mainz 3 0 1 2 1-3 1
16. Bor. Mönchengladbach 3 0 1 2 0-5 1
17. Hamburgo 3 0 1 2 0-7 1
18. Heidenheim 3 0 0 3 1-7 0

