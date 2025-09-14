Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

Viernes 12 de septiembre de 2025:
Sevilla Elche 2 2
Sábado 13 de septiembre de 2025:
Getafe Real Oviedo 2 0
Real Sociedad Real Madrid 1 2
Athletic de Bilbao Alavés 0 1
Atlético de Madrid Villarreal 2 0
Domingo 14 de septiembre de 2025:
Celta de Vigo Girona 1 1
Levante Betis 2 2
Osasuna Rayo Vallecano 2 0
Barcelona Valencia 6 0
Lunes 15 de septiembre de 2025:
Espanyol RCD Mallorca 19:00
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Real Madrid 4 4 0 0 8-2 12
2. Barcelona 4 3 1 0 13-3 10
3. Athletic de Bilbao 4 3 0 1 6-4 9
3. Getafe 4 3 0 1 6-4 9
5. Villarreal 4 2 1 1 8-3 7
6. Espanyol 3 2 1 0 5-3 7
7. Alavés 4 2 1 1 4-3 7
8. Elche 4 1 3 0 6-4 6
9. Betis 5 1 3 1 6-6 6
10. Osasuna 4 2 0 2 3-2 6
11. Atlético de Madrid 4 1 2 1 5-4 5
12. Sevilla 4 1 1 2 7-7 4
13. Rayo Vallecano 4 1 1 2 4-5 4
14. Celta de Vigo 5 0 4 1 4-6 4
15. Valencia 4 1 1 2 4-8 4
16. Real Oviedo 4 1 0 3 1-7 3
17. Real Sociedad 4 0 2 2 4-6 2
18. Levante 4 0 1 3 5-9 1
19. RCD Mallorca 3 0 1 2 2-6 1
20. Girona 4 0 1 3 2-11 1

