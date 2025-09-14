Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

|Viernes 12 de septiembre de 2025:
|Sevilla
|–
|Elche
|2
|–
|2
|Sábado 13 de septiembre de 2025:
|Getafe
|–
|Real Oviedo
|2
|–
|0
|Real Sociedad
|–
|Real Madrid
|1
|–
|2
|Athletic de Bilbao
|–
|Alavés
|0
|–
|1
|Atlético de Madrid
|–
|Villarreal
|2
|–
|0
|Domingo 14 de septiembre de 2025:
|Celta de Vigo
|–
|Girona
|1
|–
|1
|Levante
|–
|Betis
|2
|–
|2
|Osasuna
|–
|Rayo Vallecano
|2
|–
|0
|Barcelona
|–
|Valencia
|6
|–
|0
|Lunes 15 de septiembre de 2025:
|Espanyol
|–
|RCD Mallorca
|19:00
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Real Madrid
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|2.
|Barcelona
|4
|3
|1
|0
|13-3
|10
|3.
|Athletic de Bilbao
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|3.
|Getafe
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|5.
|Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8-3
|7
|6.
|Espanyol
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|7.
|Alavés
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|8.
|Elche
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|9.
|Betis
|5
|1
|3
|1
|6-6
|6
|10.
|Osasuna
|4
|2
|0
|2
|3-2
|6
|11.
|Atlético de Madrid
|4
|1
|2
|1
|5-4
|5
|12.
|Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|13.
|Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|14.
|Celta de Vigo
|5
|0
|4
|1
|4-6
|4
|15.
|Valencia
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|16.
|Real Oviedo
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|17.
|Real Sociedad
|4
|0
|2
|2
|4-6
|2
|18.
|Levante
|4
|0
|1
|3
|5-9
|1
|19.
|RCD Mallorca
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|20.
|Girona
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1