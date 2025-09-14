Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

|Viernes 12 de septiembre de 2025:
|Olympique de Marsellla
|–
|Lorient
|4
|–
|0
|Sábado 13 de septiembre de 2025:
|Niza
|–
|Nantes
|1
|–
|0
|Auxerre
|–
|Mónaco
|1
|–
|2
|Domingo 14 de septiembre de 2025:
|Lille
|–
|Toulouse
|2
|–
|1
|Metz
|–
|Angers
|1
|–
|1
|Paris Saint Germain
|–
|Lens
|2
|–
|0
|Racing Estrasburgo
|–
|Le Havre
|1
|–
|0
|Stade Brest
|–
|Paris FC
|1
|–
|2
|Stade Rennes
|–
|Olympique de Lyon
|3
|–
|1
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Paris Saint Germain
|4
|4
|0
|0
|10-3
|12
|2.
|Lille
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|3.
|Mónaco
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4.
|Olympique de Lyon
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|5.
|Racing Estrasburgo
|4
|3
|0
|1
|5-3
|9
|6.
|Stade Rennes
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|7.
|Olympique de Marsellla
|4
|2
|0
|2
|9-4
|6
|8.
|Niza
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|8.
|Lens
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|10.
|Toulouse
|4
|2
|0
|2
|7-8
|6
|11.
|París FC
|4
|2
|0
|2
|7-9
|6
|12.
|Angers
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|13.
|Le Havre
|4
|1
|0
|3
|5-7
|3
|14.
|Nantes
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15.
|Auxerre
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|16.
|Lorient
|4
|1
|0
|3
|5-12
|3
|17.
|Stade Brest
|4
|0
|1
|3
|5-10
|1
|18.
|Metz
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1