Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

Viernes 12 de septiembre de 2025:
Olympique de Marsellla Lorient 4 0
Sábado 13 de septiembre de 2025:
Niza Nantes 1 0
Auxerre Mónaco 1 2
Domingo 14 de septiembre de 2025:
Lille Toulouse 2 1
Metz Angers 1 1
Paris Saint Germain Lens 2 0
Racing Estrasburgo Le Havre 1 0
Stade Brest Paris FC 1 2
Stade Rennes Olympique de Lyon 3 1
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Paris Saint Germain 4 4 0 0 10-3 12
2. Lille 4 3 1 0 13-5 10
3. Mónaco 4 3 0 1 8-5 9
4. Olympique de Lyon 4 3 0 1 6-3 9
5. Racing Estrasburgo 4 3 0 1 5-3 9
6. Stade Rennes 4 2 1 1 5-6 7
7. Olympique de Marsellla 4 2 0 2 9-4 6
8. Niza 4 2 0 2 5-5 6
8. Lens 4 2 0 2 5-5 6
10. Toulouse 4 2 0 2 7-8 6
11. París FC 4 2 0 2 7-9 6
12. Angers 4 1 2 1 3-3 5
13. Le Havre 4 1 0 3 5-7 3
14. Nantes 4 1 0 3 1-3 3
15. Auxerre 4 1 0 3 3-6 3
16. Lorient 4 1 0 3 5-12 3
17. Stade Brest 4 0 1 3 5-10 1
18. Metz 4 0 1 3 3-8 1

