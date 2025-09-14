Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

|Sábado 13 de septiembre de 2025:
|Cagliari
|–
|Parma
|2
|–
|0
|Juventus
|–
|Inter de Milán
|4
|–
|3
|Fiorentina
|–
|Napoli
|1
|–
|3
|Domingo 14 de septiembre de 2025:
|Roma
|–
|Torino
|0
|–
|1
|Atalanta
|–
|Lecce
|4
|–
|1
|Pisa
|–
|Udinese
|0
|–
|1
|Sassuolo
|–
|Lazio
|1
|–
|0
|Milan
|–
|Bologna
|1
|–
|0
|Lunes 15 de septiembre de 2025:
|Hellas Verona
|–
|16:30
|–
|Genoa
|18:45
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Napoli
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2.
|Juventus
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|3.
|Udinese
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|4.
|Cremonese
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|5.
|Roma
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|6.
|Milan
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7.
|Atalanta
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|8.
|Cagliari
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|9.
|Torino
|3
|1
|1
|1
|1-5
|4
|10.
|Como
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|11.
|Bologna
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12.
|Sassuolo
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|13.
|Inter de Milán
|3
|1
|0
|2
|9-6
|3
|14.
|Lazio
|3
|1
|0
|2
|4-3
|3
|15.
|Fiorentina
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|16.
|Genoa
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|17.
|Lecce
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|18.
|Pisa
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|19.
|Parma
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|19.
|Hellas Verona
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1