Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Por
-
0
0
Sábado 13 de septiembre de 2025:
Cagliari Parma 2 0
Juventus Inter de Milán 4 3
Fiorentina Napoli 1 3
Domingo 14 de septiembre de 2025:
Roma Torino 0 1
Atalanta Lecce 4 1
Pisa Udinese 0 1
Sassuolo Lazio 1 0
Milan Bologna 1 0
Lunes 15 de septiembre de 2025:
Hellas Verona 16:30
Genoa 18:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Napoli 3 3 0 0 6-1 9
2. Juventus 3 3 0 0 7-3 9
3. Udinese 3 2 1 0 4-2 7
4. Cremonese 2 2 0 0 5-3 6
5. Roma 3 2 0 1 2-1 6
6. Milan 3 2 0 1 4-2 6
7. Atalanta 3 1 2 0 6-3 5
8. Cagliari 3 1 1 1 3-2 4
9. Torino 3 1 1 1 1-5 4
10. Como 2 1 0 1 2-1 3
11. Bologna 3 1 0 2 1-2 3
12. Sassuolo 3 1 0 2 3-5 3
13. Inter de Milán 3 1 0 2 9-6 3
14. Lazio 3 1 0 2 4-3 3
15. Fiorentina 3 0 2 1 2-4 2
16. Genoa 2 0 1 1 0-1 1
17. Lecce 3 0 1 2 1-6 1
18. Pisa 3 0 1 2 1-3 1
19. Parma 3 0 1 2 1-5 1
19. Hellas Verona 2 0 1 1 1-5 1

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí