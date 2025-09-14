Sinan Selen, de origen turco, dirigirá la contrainteligencia alemana, según medios

Berlín, 15 sep (Sputnik).- El oriundo de Turquía Sinan Selen será el nuevo jefe de la Oficina Federal de la Protección de la Constitución (contrainteligencia) de Alemania, anunció el domingo el diario Bild, que cita a diputados del Bundestag (Parlamento) de los partidos de la coalición gobernante.

El contraespionaje alemán lleva sin director desde finales de 2024, cuando su anterior jefe, Thomas Haldenwang, dimitió para presentarse como candidato al Bundestag, pero luego fracasó en las elecciones.

«Mañana (lunes) se anunciará este cambio de personal en una carta del ministro del Interior a los empleados de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución: el vicepresidente Sinan Selen (…) encabezará la oficina», comunica el periódico.

Sinan Selen nació en Estambul en 1972 en una familia de periodistas que se trasladó a Alemania cuando él tenía cuatro años, especifica la publicación.

Estudió derecho en la Universidad de Colonia y trabajó como abogado de derecho administrativo en el Ministerio del Interior alemán y en la Oficina Federal de Policía Criminal hasta que fue nombrado uno de los vicepresidentes de la oficina de contrainteligencia en enero de 2019.

Al mismo tiempo, Selen renunció a la nacionalidad turca hace solo unos años, indica el periódico. (Sputnik)