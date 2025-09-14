Tensión en Madrid por la protesta propalestina en la última etapa de La Vuelta (VIDEOS)

Madrid, 15 Sep (Sputnik).- Manifestantes pro-palestinos invadieron este domingo varios puntos del recorrido de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España en la capital, Madrid, que finalmente tuvo que ser cancelada.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran vallas que delimitan el recorrido tiradas en el suelo, mientras manifestantes, que protestan por la participación del equipo Israel-Premier Tech, gritan cánticos antiisraelíes como «¡boicot a Israel!» o «Netanyahu asesino».

Poco antes, la organización de La Vuelta hizo lo posible por evitar la interrupción de la etapa, modificando el recorrido en distintos puntos.

Los ciclistas se vieron obligados a parar en varias ocasiones cuando los manifestantes lograron acceder al recorrido.

La Policía usó gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones, según se aprecia en imágenes difundidas en redes.

En un acto celebrado esta jornada en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su «admiración» por las manifestaciones que han complicado el desarrollo de la competición ciclista en días pasados. «Reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina», expresó.

En este contexto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del conservador Partido Popular (PP), responsabilizó a Sánchez de lo ocurrido. «La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno», escribió en su cuenta de X. «Madrid se ha desbordado de violencia. Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país», criticó.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebró la suspensión de la etapa y acusó a La Vuelta de intentar «ser un lavado de cara al ente sionista, al ente terrorista Israel, que estaba participando como un equipo más».