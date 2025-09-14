Trump cuestiona la eficacia de las sanciones antirrusas de los países europeos

Washington, 15 sep (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las sanciones de los países europeos contra Rusia no son lo suficientemente duras, ya que siguen comprando energía rusa.

«No quiero que compren petróleo, y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero van a tener que endurecer sus sanciones en consonancia con lo que estoy haciendo», dijo Trump a los periodistas.

El pasado 13 de septiembre, el mandatario estadounidense declaró que está dispuesto a imponer duras sanciones contra Rusia una vez que todos los países de la OTAN estén de acuerdo en hacer lo mismo y dejen de comprar petróleo ruso.

Según la base de datos Castellum.AI, se activaron unas 23.960 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 hasta el 15 de agosto de 2025.

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)