Venezuela agradece a Cuba por rechazo a «escalada belicista» de EEUU tras asalto a barco

Caracas, 14 sep (Sputnik).- El Gobierno de Venezuela agradeció al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su rechazo al asalto cometido por EEUU contra un barco de pescadores de esta nación caribeña.

«El Gobierno Bolivariano, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradece sinceramente al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su enérgico rechazo a la reciente escalada belicista de Estados Unidos, que incluyó un acto de intimidación inaceptable contra nueve pescadores venezolanos en aguas bajo nuestra jurisdicción», expresó el canciller Yván Gil, a través de su cuenta en Telegram.

Al respecto, Caracas valoró el compromiso de La Habana por la estabilidad en el Caribe ante la agresión de EEUU.

«Reconocemos y valoramos profundamente su compromiso con la paz y la estabilidad en el Caribe, fortaleciendo así los lazos de solidaridad y cooperación entre nuestros países en defensa de la soberanía y la justicia regional», comentó.

El presidente cubano publicó un mensaje en el que califica como un «acto ilegal» la acción ejercida por militares estadounidenses contra el barco pesquero venezolano, así como una «cobarde y peligrosa provocación».

El sábado, Caracas denunció que un barco destructor de la Armada de EEUU asaltó a un barco con nueve pescadores de este país caribeño.

El Gobierno manifestó que el buque estadounidense estaba equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados.

Venezuela exigió a EEUU que «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura Maduro a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una «amenaza» de EEUU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio. (Sputnik)