Venezuela protegerá a pescadores tras asalto de EEUU a una embarcación, afirma ministro

Caracas, 15 sep (Sputnik).- Venezuela protegerá a los pescadores para que ejerzan la actividad productiva en sus aguas jurisdiccionales, tras el asalto de EEUU a un barco pesquero ocurrido en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la nación caribeña, afirmó el domingo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

«Le digo a nuestros pescadores, no solamente de Venezuela, no caigan en el terror, los pescadores de Venezuela tienen la protección de Gobierno bolivariano, del presidente de la república y nosotros vamos a acompañar a nuestros pescadores para que ejerzan su actividad productiva de pesca, debidamente autorizada, en nuestros mares y aguas jurisdiccionales y los vamos a proteger», expresó Padrino.

El ministro ofreció las declaraciones durante la presentación de un balance de las operaciones militares que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Al respecto, consideró que con esa acción EEUU violó todos los tratados suscritos en materia de derecho del mar.

«Es una violación a los tratados, es bochornoso este hecho (…) un destructor con una tripulación de 380 personas aproximadamente, con capacidad de lanzamiento vertical de misiles, antiaéreos, crucero y antisubmarinos, cuanto poder en el mar para amedrentar, para hostigar y humillar a nuestros pescadores», comentó.

Padrino detalló que los militares estadounidenses interrumpieron la faena de los pescadores, realizando una visita a la embarcación que duró unas ocho horas.

Asimismo, destacó que los militares de EEUU engañaron a los pescadores, tras asegurar que Caracas tenía conocimiento de la revisión que realizaban al barco pesquero.

De igual manera, hizo un llamado a los estadounidenses a rechazar las agresiones impulsadas por el Gobierno de ese país.

«Le hablo nuevamente al pueblo de EEUU ¿tiene sentido seguir viendo crear una guerra innecesaria, injusta fabricada con mentiras? ¿es necesario abrir un nuevo frente y volver ustedes abuelas y madres a recibir cuerpos en urnas y bolsas negras, de retorno a sus casas? Es importante que quienes administran el Gobierno de EEUU respondan esas preguntas», acotó.

El sábado, Caracas denunció que un barco destructor de la Armada de EEUU asaltó a un barco con nueve pescadores de este país caribeño.

El Gobierno manifestó que el buque estadounidense estaba equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados.

Venezuela exigió a EEUU que «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura Maduro a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una «amenaza» de EEUU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio. (Sputnik)