Xi y presidenta de la Confederación Suiza intercambian felicitaciones por 75º aniversario de los lazos

Beijing, 15 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, y la presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, intercambiaron hoy domingo felicitaciones por el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En su mensaje, Xi destacó que China y Suiza representan un ejemplo de cooperación amistosa entre naciones con distintos sistemas sociales y niveles de desarrollo.

Xi señaló que, desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 75 años, ambas partes han cultivado un espíritu de cooperación basado en la igualdad, la innovación y resultados de beneficio mutuo, logrando avances significativos en los ámbitos bilateral y multilateral, mejorando el bienestar de sus pueblos y contribuyendo de manera positiva al mantenimiento del multilateralismo y del libre comercio.

Xi subrayó que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones chino-suizas y expresó su disposición a trabajar junto con la presidenta Keller-Sutter para aprovechar el 75º aniversario de los lazos diplomáticos como una oportunidad para potenciar la cooperación económica, comercial y financiera, fomentar los intercambios culturales, elevar la asociación estratégica innovadora China-Suiza a un nuevo nivel y aportar al impulso de un mundo multipolar equitativo y ordenado, así como de una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos.

En su mensaje, Keller-Sutter indicó que, durante los últimos 75 años, Suiza y China han mantenido intercambios, diálogos y cooperación práctica basados en el respeto mutuo, consolidando una asociación diversa y sólida.

Resaltó que la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre ambos países en 2014 y el establecimiento de su asociación estratégica innovadora en 2016 constituyen hitos en las relaciones Suiza-China, marcando la expansión y profundización continua de la cooperación bilateral en diversos campos.

De cara al futuro, Keller-Sutter afirmó que Suiza está dispuesta a seguir aumentando los intercambios y la cooperación con China, a fin de fortalecer la amistad de largo plazo entre ambas naciones.