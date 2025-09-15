China y EEUU entablan conversaciones francas y constructivas sobre comercio y TikTok

Madrid, 15 sep (Xinhua) — Las delegaciones de China y Estados Unidos entablaron una comunicación franca, profunda y constructiva basada en el respeto mutuo y consulta igualitaria sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo, incluido TikTok, señaló hoy lunes un alto funcionario chino.

Las dos partes reconocieron plenamente que una relación económica y comercial estable entre China y Estados Unidos es de gran importancia para ambos países y también tiene un gran impacto en la estabilidad y el desarrollo económicos mundiales, dijo Li Chenggang, representante de comercio internacional de China del Ministerio de Comercio y viceministro de Comercio, en una conferencia de prensa.

Como dos grandes países con diferentes niveles de desarrollo y distintos sistemas económicos, es normal que China y Estados Unidos experimenten fricciones y diferencias en el curso de la cooperación comercial y económica, dijo Li, y subrayó que la clave es respetar los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno y encontrar soluciones adecuadas a los problemas mediante el diálogo y la consulta.

En cuanto a la cuestión de TikTok, China siempre se ha opuesto a la politización, la instrumentalización y la militarización de la tecnología y de los asuntos económicos y comerciales, y nunca buscará alcanzar algún acuerdo a costa de los principios e intereses de empresas ni de la equidad y la justicia internacionales, afirmó Li.

China defenderá con firmeza los intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y llevará a cabo la aprobación de la exportación de tecnología de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, dijo Li, y añadió que el Gobierno chino también respeta plenamente la voluntad de las empresas y las apoya para que lleven a cabo negociaciones comerciales en pie de igualdad de acuerdo con los principios del mercado.

Durante esta reunión, ambas partes tuvieron conversaciones francas y profundas sobre TikTok y acerca de las preocupaciones pertinentes de la parte china, y llegaron a un consenso marco básico sobre la resolución de las cuestiones relacionadas con TikTok mediante la cooperación, la reducción de las barreras a la inversión y la promoción de la cooperación económica y comercial pertinente, dijo Li.

Ambas partes seguirán manteniendo una estrecha comunicación, debatirán los detalles de los documentos finales pertinentes y cada una de ellas seguirá los procedimientos de aprobación internos, añadió Li.

Basándose en el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado en su conversación telefónica, ambas partes seguirán implementando activamente los resultados de las anteriores conversaciones económicas y comerciales Estados Unidos-China, aprovechando al máximo el mecanismo de consulta comercial entre ambos países, fortaleciendo continuamente el entendimiento mutuo, reduciendo los malentendidos, reforzando la cooperación y luchando por obtener más resultados de ganancia compartida, lo que aportará una mayor estabilidad a las relaciones económicas China-Estados Unidos y a la economía mundial, aseveró Li.

En la conferencia de prensa, Wang Jingtao, subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, dijo que ambas partes alcanzaron un consenso básico en relación con el pleno respeto a la voluntad de los negocios, así como a las leyes del mercado para resolver el asunto de TikTok a través de métodos como la operación encomendada del negocio de seguridad de datos y contenidos de los usuarios estadounidenses de TikTok, y el permiso para el uso del algoritmo y otros derechos de propiedad intelectual.

El Gobierno chino examinará y aprobará los asuntos pertinentes relacionados con TikTok, como la exportación de tecnología y la licencia de uso de la propiedad intelectual, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, añadió Wang.

El Gobierno chino siempre ha defendido con firmeza los legítimos derechos e intereses de empresas con financiamiento chino y las ha alentado a explorar y desarrollarse activamente en el extranjero, agregó.

Por otra parte, Li dijo que el motivo por el cual China aceptó un consenso es debido a que, con base en su evaluación, China llegó a la conclusión de que tal consenso favorece los intereses mutuos.

Li indicó que la parte china ha tomado nota de que la parte estadounidense todavía está aumentando de forma constante las sanciones contra las entidades chinas luego de una serie de consultas económicas y comerciales entre los dos países.

Li dijo que Estados Unidos ha ampliado indebidamente el concepto de seguridad nacional y ha aumentado continuamente la lista de sanciones contra las entidades chinas, estirando más que nunca antes el alcance de su jurisdicción, lo cual es un típico acto de intimidación unilateral que viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.

China se opone con firmeza a esto y planteó graves preocupaciones a la parte estadounidense durante las conversaciones, añadió Li.

La parte estadounidense no puede, por una parte, pedir a China que tenga en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos y, por otro lado, reprimir de forma constante a las empresas chinas, dijo, y añadió que China insta a Estados Unidos a corregir sus errores, a levantar estas restricciones lo antes posible y a trabajar con China para salvaguardar conjuntamente lo obtenido con tanto esfuerzo en las consultas económicas y comerciales China-Estados Unidos, para promover así el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.