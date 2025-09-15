Costa Rica celebra 204 años de independencia con bailes y desfiles

Sab José, 15 sep (Xinhua) — La celebración de los 204 años de independencia en Costa Rica estuvo llena de color, música y la alegría de miles de niños y jóvenes que tomaron hoy lunes las calles en todo el país.

Las festividades que recuerdan cuando Costa Rica y todo Centroamérica se separaron del Imperio Español en 1821 inician desde el día 13 de septiembre con la llegada de la Antorcha de la Independencia.

Este fuego, que se enciende en Guatemala para recordar cómo desde la capital colonial de la región se expandió la noticia de que el 15 de septiembre se había firmado en la Capitanía General el Acta de Independencia.

En Costa Rica este fuego llega proveniente de Nicaragua y desde las comunidades fronterizas como Peñas Blancas y La Cruz, en Guanacaste, inicia el recorrido de la antorcha en manos de jóvenes estudiantes de secundaria.

Durante todo el 14 de septiembre, se van encendiendo las antorchas en cada comunidad en la ruta desde Guanacaste hasta San José, donde a las 6 de la tarde (al igual que en todo el país) se entona el himno nacional.

Desde la capital, la antorcha sigue su camino hacia la ciudad de Cartago (25 kilómetros al sureste de San José) para recordar que esta fue la antigua capital colonial del país al llegar la noticia de la independencia.

Como parte de esta celebración, el gobierno de Costa Rica realizó su Consejo de Gobierno en la ciudad de Cartago, mientras gran cantidad de personas acompañan la fiesta con los tradicionales faroles.

Para el 15 de septiembre están reservados los desfiles, en los que los escolares y colegiales de todo el país toman las calles con sus tambores, liras y demás instrumentos.

Los ritmos alegres se acompañan con bailes ya sea de bastoneras, las coreografías de los abanderados o bien con grupos de baile típico que arrancan los aplausos a los miles de asistentes.

En cada parque, en cada pueblo, la fiesta se acompaña con conciertos, comidas, juegos para los niños, siempre y cuando las lluvias también usuales de septiembre lo permitan.