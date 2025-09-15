Determinación de China para salvaguardar derechos legítimos es inquebrantable, dice vice primer ministro

Madrid, 15 sep (Xinhua) — La determinación de China de salvaguardar sus derechos e intereses legítimos es inquebrantable, y la parte china protegerá decididamente los intereses nacionales, así como los derechos e intereses legítimos de las empresas con financiamiento chino en ultramar, dijo hoy lunes en Madrid el viceprimer ministro chino He Lifeng.

He hecho los comentarios durante una reunión en Madrid del domingo al lunes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Durante las conversaciones, guiados por el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de los dos países en su conversación telefónica, las dos partes entablaron discusiones sinceras, a fondo y constructivas sobre asuntos económicos y comerciales de interés mutuo, dijo He, quien añadió que las dos partes alcanzaron un consenso marco básico para resolver asuntos relacionados con Tiktok a través de la cooperación, la reducción de las barreras a la inversión y la promoción de la cooperación económica y comercial.

Las dos partes entablarán consultas sobre los documentos de resultados pertinentes y completarán sus respectivos procedimientos de aprobación interna, añadió He.

En cuanto al asunto de TikTok, China manejará la aprobación de exportaciones de tecnología de conformidad con las leyes y reglamentos, dijo He, quien agregó que el Gobierno chino respeta plenamente la voluntad de las empresas chinas en ultramar y las apoya en la realización de negociaciones empresariales en pie de igualdad conforme a los principios del mercado.

El viceprimer ministro señaló que la esencia de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos es el beneficio mutuo y las relaciones de ganancia compartida, y destacó que ambas partes comparten amplio espacio para la cooperación y los extensos intereses comunes.

Tanto China como Estados Unidos saldrán ganando con la cooperación y saldrán perdiendo con la confrontación, añadió He.

He instó a la parte estadounidense a trabajar con China y a levantar lo antes posible las restricciones pertinentes impuestas a China. El viceprimer ministro también pidió a la parte estadounidense tomar medidas concretas para salvaguardar en conjunto los logros alcanzados con tanto esfuerzo en las negociaciones y seguir creando una atmósfera favorable para la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos.

Durante las conversaciones, las dos partes reconocieron ampliamente que una relación económica y comercial estable China-Estados Unidos es de gran importancia para ambos países y también tiene un gran impacto sobre la estabilidad y el desarrollo económico mundiales.

Las dos partes seguirán implementando el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en sus conversaciones telefónicas, así como los resultados de las anteriores conversaciones económicas y comerciales, aprovecharán plenamente el papel del mecanismo de consultas económicas y comerciales China-Estados Unidos, ampliarán continuamente el entendimiento mutuo, resolverán las diferencias, fortalecerán la cooperación y se esforzarán por obtener más resultados de ganancia compartida, para así promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos, e inyectar mayor estabilidad en la economía mundial.