Ecuador vive protestas parciales de transportistas tras eliminación de subsidio al diésel

Quito, 15 sep (Xinhua) — En varias localidades de Ecuador se vive hoy lunes una jornada de protestas parciales de transportistas con cierres viales, tras la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Gobierno el pasado 12 de septiembre, medida que ha generado rechazo en varios sectores sociales.

El fin del subsidio derivó en un incremento del precio del carburante que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, desde el 13 de septiembre.

Aunque en la provincia de Pichincha (centro norte), donde se ubica la capital Quito, se suspendió el paro anunciado para este lunes por los transportistas, en ciertas zonas del norte de la ciudad se reportaron bloqueos con camiones y volquetas, según informes difundidos por la prensa local.

La Agencia Metropolitana de Tránsito notificó el cierre total en la Panamericana Norte, que conecta a Pichincha con las provincias norteñas de Imbabura y Carchi, así como en la avenida Simón Bolívar.

También medios locales reportaron el cierre de la Panamericana Sur, una vía que conecta Quito con provincias de la región Sierra y del sur del país, en el sector de Alóag, ubicado en el cantón (municipio) Mejía, en las afueras de Quito.

La televisión local reportó, asimismo, cierres viales por protestas de transportistas en las provincias de Carchi (norte), Los Ríos (centro), Azuay (sur) y Santo Domingo de los Tsáchilas (centro norte).

Mientras tanto, en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) usuarios del transporte público reportaron la circulación de pocas unidades, lo que ocasionó una larga espera para acceder al servicio.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, indicó en una entrevista radial que al menos cinco personas fueron detenidas por paralizar servicios esenciales en medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

Rovira aseveró que el Gobierno respeta el derecho a la manifestación, pero no permitirá el cierre de vías y advirtió «mano dura» frente a la especulación de precios de los productos y bloqueos.

«El diálogo está abierto, pero bajo ningún pretexto se puede bloquear vías ni perjudicar a la ciudadanía», apuntó.

Por su parte, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, dijo en su habitual rueda de prensa semanal que «no hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes», ya que este lunes el Gobierno inició un programa de incentivos para 23.000 transportistas.

Dicho programa incluye la entrega de un monto mensual de entre 400 y 1.000 dólares para evitar el alza de pasajes.

Además, aseguró que el Gobierno no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como piden sectores del transporte y grupos sociales y sindicales, que han anunciado movilizaciones.

«Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno tendría que terminar cediendo», subrayó.

Las declaraciones las hizo desde la ciudad de Latacunga, en la provincia central de Cotopaxi, a donde se trasladó la sede del Poder Ejecutivo por disposición del presidente Daniel Noboa, quien cumple sus actividades desde la Gobernación de esa localidad en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

A su vez, el Frente Unitario de Trabajadores, la principal central sindical, anunció hoy jornadas de protesta para los días miércoles 17 y jueves 18 en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida, que según cálculos oficiales, supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares.

El Gobierno prevé destinar esos recursos al pago de incentivos productivos y sociales.

Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel tras haber hecho lo mismo el año pasado con las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo en el país, por considerarlo «inequitativo e ineficiente».