El oro parece no tener techo

Londres, 16 Sep (Sputnik).- El precio del oro continúa alcanzando nuevos máximos tras consolidarse el lunes a 3.660 dólares al contado por onza troy, mientras que los futuros cotizaron a 3.697,60 dólares. En el último mes ha subido casi un 10% y un 43% interanualmente en medio del debilitamiento del dólar y la incertidumbre global por la guerra arancelaria del líder estadounidense, Donald Trump.

Los ojos puestos en la Fed

En estos momentos, los inversores tienen los ojos puestos en el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. previsto para el próximo miércoles. Los mercados anticipan que la Fed podría reducir 25 puntos básicos en la tasa de interés, su primer recorte para este año. Este tipo de medida suele empujar a los inversores hacia activos de refugio, como el oro, ya que disminuye el rendimiento de los bonos y debilita al dólar.

«Ya lo vimos en 2008, 2020 e incluso en agosto de 2024», afirmó Lina Thomas, analista económica de Goldman Sachs Research, al portal Quartz. «Momentos como estos ofrecen buenas oportunidades de compra, ya que el oro suele repuntar poco después, puesto que los inversores buscan activos seguros«, explicó.

Entre tanto, los bancos centrales de Canadá, Inglaterra y Japón también anunciarán sus decisiones sobre política monetaria en los próximos días, mientras que Canadá y el Reino Unido publicarán nuevos datos de inflación.

Debilitamiento del dólar y baja del rendimiento de los bonos