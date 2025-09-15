Empresas biotecnológicas chinas interesadas en desarrollar nuevas cepas de soja de alta calidad

Changchun, 15 sep (Xinhua) — Gracias al rápido desarrollo de la tecnología agrícola, las empresas biotecnológicas chinas están interesadas en cultivar nuevas cepas de soja de alta calidad para satisfacer la fuerte demanda del mercado nacional, según comunicaron fuentes del sector luego de una reciente reunión nacional.

Una colección de variedades de soja recientemente desarrolladas, con alto contenido de aceite y alto rendimiento, fue presentada en una reunión celebrada en la provincia nororiental china de Jilin. La reunión se centró en los principales logros científicos y tecnológicos nacionales en el cultivo biotecnológico agrícola.

La totalidad de las nuevas cepas introducidas en la reunión de Jilin presentan un contenido de aceite superior al 22 por ciento y un rendimiento que supera en más de un 8 por ciento al de las cepas actualmente sembradas.

Con el apoyo de un programa nacional destinado a fomentar el cultivo biotecnológico agrícola, los institutos de investigación y las empresas de semillas han unido esfuerzos para introducir tecnología de vanguardia en el cultivo de soja, como la polimerización poligénica y la selección de marcadores moleculares. La compañía Beijing Dabeinong Biotechnology Co., Ltd. presentó en la reunión su nueva variedad Maiyu 511 que ha demostrado ser adecuada para la siembra de primavera en las regiones del norte de China y ofrece un contenido de aceite del 23,69 por ciento, superior al contenido promedio de aceite de la soja importada.

Shao Liangliang, productor agrícola del distrito de Lishu, en Jilin, fue uno de los agricultores que probaron la nueva variedad este año. Plantó las semillas de soja en un campo de 3,6 hectáreas y su cultivo está casi listo para la cosecha.

«Esta nueva variedad me ha ahorrado casi 100 yuanes (unos 14 dólares) por hectárea en los costos de cultivo. Se prevé que el rendimiento sea mayor que antes. Ampliaré la superficie de siembra de estas semillas el próximo año», declaró Shao.

Desde 2015, el volumen anual de las importaciones de soja de China ha superado los 80 millones de toneladas, ya que el suministro interno de soja no ha logrado satisfacer la demanda del mercado, lo que se atribuye en parte al cultivo insuficiente de variedades de soja con alto contenido de aceite.