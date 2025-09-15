Israel lanza una ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza

Washington, 15 Sep (Sputnik).- Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este lunes una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza cuyo objetivo es la erradicación del grupo palestino Hamás, afirmaron funcionarios israelíes citados por Axios.

La nueva operación militar comenzó horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y altos miembros de su gabinete, se reporta.

#ÚLTIMAHORA

❗️❗️Axios: Israel lanza una ofensiva para ocupar la ciudad de Gazahttps://t.co/mp8Sk938LE pic.twitter.com/mwDRwkBIlC — RT en Español (@ActualidadRT) September 15, 2025

Apoyo de EE.UU.

Según las fuentes consultadas por el medio, Rubio le habría dicho a Netanyahu que la Administración de Donald Trump apoya la operación terrestre, pero quiere verla implementada rápidamente y que finalice lo antes posible.

Por su parte, un funcionario estadounidense anónimo subrayó que la Casa Blanca no va a detener a Israel y le permitirá tomar sus propias decisiones con respecto a la operación en Gaza.

«Esta no es la guerra de Trump, es la guerra de Bibi [Netanyahu] y él será responsable de lo que ocurra después», expresó.

No obstante, los principales jefes de seguridad de Israel —el jefe del Estado Mayor de las FDI y los directores del Mossad, el Shin Bet y la inteligencia militar— desaconsejaron a Netanyahu realizar la ofensiva, ya que pondría en riesgo la vida de los rehenes israelíes y podría provocar numerosas bajas en el Ejército.

Esta jornada se reportó que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron la ciudad de Gaza con aviones de guerra, artillería y drones, provocando explosiones masivas.

Entre tanto, el Ministerio de Salud de Gaza contabilizó la muerte de 65.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023. (Sputnik)