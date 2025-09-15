La UCI critica a los activistas que abortaron la última etapa de la Vuelta a España

Madrid, 16 sep (Sputnik). – La Unión Ciclista Internacional (UCI) reprobó las acciones de los activistas pro-palestinos durante la carrera ciclista Vuelta a España y también criticó al Gobierno español que, en su opinión, no impidió las manifestaciones masivas.

La Vuelta a España se canceló el domingo, 14 de septiembre. La etapa final no fue terminada por las protestas contra la participación del equipo de Israel. A unos 57 kilómetros de la meta, la carretera fue bloqueada por los activistas pro-palestinos. Como resultado, los organizadores tuvieron que terminar anticipadamente la carrera y suspender la ceremonia oficial de condecoración.

«La UCI expresa su desacuerdo y preocupación por los sucesos que impidieron celebrar la Vuelta a España en 2025 (…) Ha sido consecuencia directa de los incidentes con la participación de los activistas propalestinos, que salían a la carretera, vertían urina, creaban peligro para los atletas y hasta les causaban daño físico, obligando a abandonar la carrera», señala la declaración.

La UCI destacó el «profesionalismo ejemplar» de los organizadores de la vuelta por su reacción a los incidentes y también elogió la labor de las fuerzas del orden en España, pero criticó la postura del Gobierno español.

«Lamentamos que el primer ministro de España y su gobierno hayan apoyado las acciones capaces de alterar la marcha de la competición y que, en algunos casos, incluso hayan expresado su admiración por los manifestantes, lo que contradice los valores olímpicos y pone en duda la capacidad de España de acoger importantes certámenes deportivos», agrega el texto.

El ganador en la clasificación general de la Vuelta ha sido por primera vez en su carrera el ciclista danés Jonas Vingegaard, miembro del equipo Team Visma | Lease a Bike. (Sputnik)