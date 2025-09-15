Petro denuncia que EEUU desertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Bogotá, 16 sep (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el lunes la desertificación por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

«Habrá una reunión sobre nuestros sistemas antidrones, porque estos quedan cuestionados con una realidad que voy a anunciar hoy: los Estados Unidos nos han descertificado. Esto ocurre después de decenas de policías muertos, en especial soldados, y también de ciudadanos del común que han tratado de impedir que la cocaína llegue a su destino», anunció el mandatario durante el consejo de ministros.

El mandatario señaló que el país se ha esforzado para evitar que la cocaína llegue a Estados Unidos, para su consumo interno.

«Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano —aunque incluso termina afectándolo de una u otra manera, sean inocentes o no—, sino con impedir que la sociedad norteamericana siga embadurnándose la nariz con ese afán de trabajar, trabajar y trabajar. Esa droga es un estimulante que, en últimas, les impide descansar», afirmó.

De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno de Donald Trump, la decisión se tomó por no cumplir con las obligaciones que tiene el país con respecto a la lucha contra el narcotráfico.

«Designó a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela como países que han fallado demostrablemente durante los últimos 12 meses en cumplir con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales contra el narcotráfico», señaló la nota firmada por la Casa Blanca.

Cada año, el Gobierno de Estados Unidos evalúa a los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas para determinar si están cooperando plenamente en la lucha contra el narcotráfico.

El proceso, conocido como certificación antidrogas, tiene importantes implicaciones diplomáticas y financieras, especialmente para países como Colombia.

Este mecanismo, establecido en la década de 1980, obliga al presidente de Estados Unidos a informar al Congreso si los países incluidos en la llamada Majors List han colaborado eficazmente con los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico.

En caso contrario, pueden ser «descertificados», una medida que implica la suspensión de ayudas económicas no humanitarias y restricciones en el acceso a créditos de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial.

Colombia, tradicional aliado estratégico de Washington en esta materia, ha estado históricamente en esa lista, aunque ha logrado evitar la descertificación gracias a su cooperación militar, judicial y operativa. No obstante, en 1996 y 1997 fue descertificada durante el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) , tras los señalamientos de financiación de su campaña con dineros del cartel de Cali. (Sputnik)