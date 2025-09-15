Presidente de Brasil promulga protocolo con China para evitar doble tributación

Brasilia, 15 sep (Xinhua) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó un protocolo que modifica el Acuerdo entre los gobiernos de Brasil y China, con el fin de evitar la doble tributación y la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

El decreto fue publicado en la edición de este lunes del Diario Oficial.

El acuerdo se firmó en Brasilia y Beijing el 23 de mayo de 2022, alterando a su vez el firmado el 5 de agosto de 1991. El decreto destaca el deseo de ambos países de «continuar desarrollando sus relaciones económicas y fortalecer su cooperación en materia tributaria».

Una de las principales actualizaciones es la inclusión de lenguaje específico para combatir la evasión y elusión fiscal de forma más efectiva. Ahora, el texto define con mayor precisión qué constituye un «establecimiento permanente», lo cual impide que las empresas eviten impuestos al limitar la duración de sus proyectos de construcción.

De igual forma se ajustaron las tasas impositivas sobre dividendos, intereses y regalías. Las nuevas normas también benefician a instituciones gubernamentales de ambos países, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y el Banco de Desarrollo de China, eximiendo de impuestos sus ingresos por dividendos e intereses.

Para evitar el uso indebido del acuerdo por parte de empresas de terceros países, se agregó un nuevo artículo que exige que las empresas demuestren tener actividades comerciales sustanciales para poder acceder a los beneficios fiscales.

El protocolo refuerza el intercambio de información entre las autoridades fiscales, permitiendo que estos datos se utilicen para combatir el fraude fiscal.