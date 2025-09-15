Presidente Milei posesiona a nuevo ministro del Interior de Argentina

Buenos Aires, 15 sep (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, posesionó hoy lunes al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, durante un acto realizado en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en la ciudad de Buenos Aires.

La semana pasada, la administración federal anunció la reactivación del Ministerio del Interior y el nombramiento de Catalán como su nuevo titular.

La restitución de la cartera, que desde junio de 2024 había sido degradada a Secretaría, se hizo oficial este lunes mediante el decreto presidencial 658/2025.

La norma introduce cambios en la Ley de Ministerios y dispone que «el despacho de los negocios nacionales quedará a cargo del jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado».

«Compete al Ministerio del Interior asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al gobierno político interno y al ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y federal», indica la norma.

Catalán fue oficializado como ministro del Interior a través del decreto presidencial 672/2025, publicado también este lunes.

El funcionario, abogado recibido en la Universidad Nacional de Tucumán (norte), posee una extensa carrera en la administración pública, en la que ha ocupado distintos cargos, entre ellos en el Registro Nacional de Reincidencia, donde actuó entre 2016 y 2023.

La ceremonia de este lunes contó con la presencia de gran parte del Gabinete de Ministros, así como de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.