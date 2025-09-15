Venezuela incauta 3.600 kilogramos de cocaína en aguas territoriales

Caracas, 15 sep (Xinhua) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy lunes la incautación de una embarcación con 3.600 kilogramos de cocaína en aguas territoriales.

Las autoridades decomisaron «3.600 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha y fueron rodeados; se usó la fuerza proporcional y fueron capturados y seguramente procederá a los mecanismos de destrucción de este cargamento», aseguró el mandatario durante una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales en Caracas, la capital venezolana.

Asimismo, el presidente venezolano indicó que los tripulantes fueron detenidos tras una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad, al tiempo que recordó que su país tiene amplia experiencia en la interdicción de contrabandistas y narcotraficantes en sus aguas territoriales.

Maduro también expresó su confianza en que se logre declarar el país libre de cualquier tipo de narcotráfico y grupos terroristas para 2026.

Además, destacó la preparación de las autoridades venezolanas en la lucha contra el narcotráfico y cuestionó la acción de Estados Unidos contra otra una embarcación pesquera la semana pasada.

«Estaban buscando un incidente militar», alertó el mandatario, quien recordó que el hecho se registró en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.