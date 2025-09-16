10 Mejores Parques Nacionales en Costa Rica

San José, 16 Sep (DNP).- Costa Rica es un país pequeño. Pero tenemos una cantidad de naturaleza que sorprende a cualquiera. Más de una cuarta parte del territorio está protegida en parques nacionales y reservas.

Eso significa que donde sea que viajes vas a encontrar volcanes, playas, selva y animales salvajes. Si venís al país, visitar al menos un parque es casi obligatorio. Es la forma más directa de entender lo que hace tan especial a Costa Rica.

Consejos antes de visitar los parques

El clima es clave. De diciembre a abril es temporada seca, ideal para caminatas largas y ver senderos en buen estado. De mayo a noviembre llueve más, pero vas a encontrar menos gente y paisajes más verdes.

Siempre llevá bloqueador, repelente, zapatos cerrados y agua. En algunos lugares la caminata es sencilla, pero en otros te podés cansar bastante.

Y no olvidés: no saqués nada del parque, ni plantas ni animales. El valor está en que todo se quede como está.

Los 10 Mejores Parques Nacionales de Costa Rica

Costa Rica tiene parques nacionales para todos los gustos. Algunos tienen volcanes activos, otros playas con arena blanca. También hay selvas tan llenas de vida que parece que nunca terminan.

En esta lista vas a encontrar los 10 mejores. Vamos a dar detalles de lo que podés hacer en cada uno para que elijas cuáles visitar en tu viaje. Y si querés organizar tu recorrido de forma más fácil, podés revisar este itinerario de Costa Rica. Te da una idea clara de cómo armar tus días.

Parque Nacional Manuel Antonio

Manuel Antonio es probablemente el parque más famoso en Costa Rica. Se encuentra en el Pacífico Central, cerca de Quepos. Su combinación de playas y selva lo hace muy atractivo. Las playas dentro del parque tienen arena blanca y agua turquesa. Perfectas para descansar después de una caminata.

Los senderos son accesibles incluso si no estás acostumbrado a caminar mucho. Es un parque pensado para todo tipo de persona. A lo largo del camino es común ver monos cara blanca, monos aulladores, iguanas enormes y hasta perezosos colgando en los árboles. Muchas veces los animales están tan cerca que no necesitás binoculares.

El parque abre todos los días menos los martes. Conviene llegar temprano porque la entrada se llena rápido. Además, la mejor hora para ver animales es por la mañana. Afuera del parque hay muchos hoteles, restaurantes y actividades. Es un lugar perfecto si querés mezclar naturaleza con un poco de comodidad y vida nocturna.

Parque Nacional Volcán Arenal

El Arenal es un ícono de Costa Rica. Su forma cónica perfecta lo hace uno de los volcanes más fotografiados del mundo. Aunque la actividad volcánica fuerte terminó hace años, el volcán sigue siendo imponente.

El parque ofrece varios senderos para caminar. Podés recorrer campos de lava antigua, ver el bosque regenerándose y llegar a miradores con vistas espectaculares. En un buen día el volcán se ve completo, aunque a veces las nubes lo esconden.

En los alrededores del parque hay mucho más que hacer. La laguna Arenal es ideal para deportes acuáticos como kayak o paddle board. También tenés aguas termales naturales que se calientan gracias al volcán. Y si te gusta la aventura, en La Fortuna podés hacer canopy, rafting en el río Sarapiquí o paseos a caballo.

Es un destino completo porque combina naturaleza, adrenalina y relax. Y además está bien conectado, ya que podés llegar en carro desde San José en unas tres horas.

Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde

Monteverde es uno de los lugares más conocidos de Costa Rica, famoso por su bosque nuboso. Aquí no vas a ver volcanes ni playas, sino un ecosistema único que siempre está cubierto por neblina. Caminar entre la bruma, con los árboles cargados de musgo y orquídeas, se siente como entrar a otro mundo.

La reserva tiene varios senderos de diferente dificultad. Podés hacer caminatas cortas de una hora o recorridos más largos de medio día. En cada paso escuchás pájaros, ranas y a veces ves monos colgando entre los árboles. Monteverde también es uno de los mejores lugares para observar aves en Costa Rica, en especial el famoso quetzal.

Además de los senderos, hay puentes colgantes que atraviesan el bosque a la altura de las copas de los árboles. La vista desde arriba es impresionante. Si buscás más aventura, en la zona hay canopy y tours nocturnos para ver animales que solo salen de noche.

Monteverde queda en las montañas, entre Puntarenas y Alajuela. Llegar puede tomar tiempo porque las carreteras son curvas y en algunos tramos sin asfalto, pero la experiencia vale la pena. Es un lugar ideal si querés sentir la magia del bosque nuboso y la biodiversidad de Costa Rica en todo su esplendor.

Parque Nacional Tortuguero

Tortuguero es uno de los parques más únicos de Costa Rica. Se encuentra en el Caribe Norte y solo se puede llegar en lancha o avioneta. El viaje ya es una experiencia, navegando por canales rodeados de selva.

El parque es famoso por el desove de tortugas marinas. Entre julio y octubre las tortugas verdes llegan en grandes cantidades a poner huevos en la arena. Hay tours nocturnos para ver este proceso de cerca, siempre con guías autorizados para no molestar a los animales.

Pero Tortuguero no es solo tortugas. Los canales del parque se recorren en bote o en kayak. Ahí podés ver monos, caimanes, iguanas y más de 300 especies de aves. Es un lugar ideal para quienes disfrutan la observación de fauna.

El pueblo de Tortuguero es pequeño, con hospedajes sencillos y un ambiente relajado. No hay carreteras ni carros, lo que hace que el contacto con la naturaleza sea aún mayor. Es un sitio perfecto si buscás desconectarte y sentir el Caribe más auténtico.

Parque Nacional Volcán Poás

El Poás está muy cerca de San José, a poco más de una hora en carro. Eso lo hace perfecto para una excursión rápida. El cráter es enorme y tiene un lago ácido de color turquesa que impresiona. Es una opción perfecta si pensás pasar solo un día en San José y querés salir a conocer algo diferente sin manejar mucho.

La visita es corta, ya que hay senderos pavimentados y bien cuidados. Se necesita reservar en línea antes de ir porque el número de entradas es limitado. El clima cambia rápido, así que conviene llegar temprano para tener más chance de ver el cráter despejado.

Además del volcán, cerca podés visitar cataratas como La Paz o probar fresas frescas en los puestos de la carretera. Es una escapada fácil para quienes no tienen muchos días.

Parque Nacional Marino Ballena

Este parque está en Uvita, en el Pacífico Sur. Su nombre se debe a la famosa formación de arena que parece una cola de ballena cuando baja la marea. Es uno de esos lugares que sorprenden al verlo desde arriba.

La atracción principal es el avistamiento de ballenas jorobadas. Llegan dos veces al año: de julio a octubre y de diciembre a abril. Hacen un largo viaje para reproducirse en estas aguas cálidas. Podés tomar un tour en bote y verlas de cerca, saltando con sus crías.

El parque también tiene playas amplias y tranquilas. Son ideales para caminar, hacer picnic o simplemente relajarse. Como no hay construcciones dentro del parque, todo se siente natural y virgen.

Parque Nacional Corcovado

Ubicado en la Península de Osa, Corcovado es considerado uno de los parques más biodiversos del planeta. Mucha gente lo llama la joya de la corona de Costa Rica. Aquí todavía existe selva primaria, prácticamente intacta.

Entrar a Corcovado no es como entrar a cualquier parque. Hay que planear bien, contratar guías y, en algunos casos, hacer largas caminatas o tomar una lancha. Pero todo el esfuerzo se paga. Podés ver animales que en otros parques son imposibles de encontrar: jaguares, tapires, dantas, guacamayos rojos, osos hormigueros gigantes y hasta tiburones toro en los ríos.

Los senderos son largos y cansados, pero cada paso trae sorpresas. Hay playas salvajes sin nadie alrededor, ríos que cruzan la selva y sonidos de animales por todos lados.

Es un parque para gente aventurera que quiere sentir la naturaleza en su estado más puro. No es barato ni fácil llegar, pero si tenés tiempo y presupuesto, es uno de los lugares más impresionantes que vas a conocer.

Parque Nacional Cahuita

Cahuita está en el Caribe Sur y tiene un ambiente totalmente distinto al Pacífico. El parque es pequeño pero con mucho que ofrecer. Hay un sendero costero que va paralelo a la playa, donde podés caminar con el mar a un lado y la selva al otro.

Lo más famoso es el arrecife de coral. Hacer snorkel aquí te permite ver peces de colores, corales y hasta tiburones pequeños e inofensivos. Es uno de los pocos lugares del país donde todavía se puede practicar snorkel en arrecife.

El pueblo de Cahuita tiene un ambiente relajado y caribeño. Podés probar comida afrocaribeña como el rice and beans con leche de coco. La gente es tranquila y el ritmo es lento, lo que hace que la visita sea diferente.

Es un parque accesible, barato y perfecto para pasar un día entre playa, caminata y mar.

Parque Nacional Santa Rosa

Este parque está en Guanacaste y tiene una gran importancia histórica. Aquí se dio la Batalla de Santa Rosa en 1856, donde los costarricenses defendieron el país. El sitio histórico todavía se puede visitar.

En cuanto a naturaleza, Santa Rosa protege un bosque seco, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Es un lugar diferente porque no todo es verde y húmedo, sino que hay árboles que pierden sus hojas en la estación seca.

También tiene playas vírgenes como Naranjo y Nancite. Son difíciles de acceder, pero muy especiales. Nancite es conocida por la llegada masiva de tortugas lora a poner huevos. Naranjo es famosa entre los surfistas por la ola conocida como «Roca Bruja».

Es un parque menos turístico, ideal si buscás algo más tranquilo y auténtico.

Parque Nacional Chirripó

El Chirripó es la montaña más alta de Costa Rica, con 3,820 metros de altura. Subir hasta la cima no es fácil, pero es una de las experiencias más memorables que podés vivir en el país.

La caminata empieza en San Gerardo de Rivas.

Son más de 14 kilómetros hasta el albergue base, donde normalmente pasás la noche. Desde ahí al día siguiente se sube a la cumbre para ver el amanecer. En días claros podés ver tanto el océano Pacífico como el Caribe.

El paisaje es totalmente distinto a lo que la gente espera de Costa Rica. Hay páramos, lagunas glaciares y un frío intenso. Se siente como estar en otro país.

El parque requiere reservar con meses de anticipación porque el cupo es limitado. Pero si lográs hacerlo, vas a recordar la experiencia toda la vida.

Conclusión

Costa Rica protege más del 25% de su territorio en parques nacionales. Cada parque tiene su encanto: playas paradisíacas, volcanes activos, selvas salvajes o montañas desafiantes. No importa cuántos días tengas, siempre vale la pena incluir uno en tu viaje. Al final, los parques son la mejor ventana a la verdadera esencia del país.