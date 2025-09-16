Caracas, 17 sep (Sputnik).- Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresaron el martes su apoyo al llamado realizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la celebración de un «primer diálogo urgente entre civilizaciones» en el marco de la Asamblea General de la ONU.

«El ALBA-TCP, con firme compromiso humanista y solidario, se suma a este esfuerzo, invitando a los países y pueblos de América Latina y el Caribe, África, Asia, y Oceanía, Europa y a todas las fuerzas progresistas del mundo, a unirse a este diálogo que busca preservar la vida, la paz, la justicia y el respeto mutuo entre naciones», indicó el bloque en un comunicado.

El organismo agregó que en «un contexto internacional marcado por conflictos armados, amenazas a la soberanía de los pueblos y la profundización de las desigualdades, esta convocatoria se erige como una necesidad histórica y visionaria para detener la barbarie y construir un camino hacia la paz mundial».

El jueves, el mandatario colombiano informó que promueve un encuentro paralelo a la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de promover lo que calificó como el primer «diálogo de la humanidad» en pro de alcanzar la paz mundial.

De acuerdo con Petro, la iniciativa fue abordada, mediante una llamada telefónica con el emir de Catar, y extendió la invitación a diversos actores internacionales: desde la Unión Africana (UA), la Liga Árabe, el Grupo de los 77, China, India y Rusia, hasta España, Irlanda, Noruega y Eslovaquia.

El nuevo periodo de sesiones de la ONU iniciará el 23 de septiembre en Nueva York. (Sputnik)