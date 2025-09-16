Asociación de Periodistas de El Salvador anuncia cierre de proyectos con ayuda exterior

San Salvador, 17 sep (Sputnik).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó el martes que se ha visto obligada a renunciar al derecho de ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional ante la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

«Ante la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) hace de conocimiento público que ha renunciado a su derecho a ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en El Salvador debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone la ley», afirmó en un comunicado.

Agregó que en los últimos 90 días la APES ha suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento proviene del exterior y que se ejecutan en El Salvador, y además ha cerrado sus oficinas hasta nuevo aviso.

Explicó que cada transacción financiera proveniente de fondos de organismos extranjeros está sujeta a un impuesto del 30 por ciento; sin embargo, la ley no precisa si este gravamen se sumará al impuesto vigente del 10 por ciento sobre las donaciones, lo que, de aplicarse, incrementaría considerablemente la carga financiera hasta equipararla a una confiscación de facto

Además, denunció que la APES lleva un año intentando obtener credenciales de junta directiva en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación y seguirá insistiendo apegada al derecho de organización y asociación, pese al cierre deliberado del espacio cívico.

La APES comunicó que seguirá prestando sus servicios de registro de denuncia de agresiones y vulneraciones a los periodistas y defendiendo los derechos a la libertad de expresión y de prensa de los colegas salvadoreños.

«Reiteramos que siempre podrán contar con el acompañamiento, respaldo y solidaridad de la APES. Nuestra misión sigue siendo la defensa de periodistas y de la libertad de prensa de quienes ejercen la labor de informar aún en contextos adversos», subrayó.

La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el 20 de mayo de este año por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa, 57 de 60 diputados, y tras ser sancionada por el presidente Nayib Bukele, entró en vigor el 7 de junio pasado.

De acuerdo con el parlamento, el fin de la legislación es que exista un marco jurídico que regule las actividades que realizan en El Salvador las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que obtienen dinero de personas o agentes extranjeros. (Sputnik).