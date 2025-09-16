Bolsonaro tiene una crisis de presión y deja arresto domiciliario para ir al hospital

Río de Janeiro (Brasil), 16 sep (Sputnik).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), quien recientemente fue condenado a 27 años de cárcel y se encuentra en arresto domiciliario, dejó su casa de Brasilia este martes para ir al hospital por motivos de urgencia.

«El presidente Bolsonaro se sintió mal hace poco, con una crisis fuerte de hipo, vómito y presión baja; se dirigió al hospital DF Star acompañado de policías penales que vigilan su casa en Brasilia por tratarse de una emergencia», informó en sus redes sociales el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

El domingo, Bolsonaro ya visitó este mismo hospital para que se le retiraran lesiones cutáneas y se le hicieran nuevas evaluaciones, que constataron que tiene anemia.

El exmandatario se encuentra en arresto domiciliario desde el 4 de agosto, aunque el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes estableció que podía ir al hospital en casos de urgencia siempre que presentara una justificación médica en un plazo máximo de 24 horas.

Además, tiene que pedir autorización para recibir visitas y todos los vehículos que entran o salen de su casa son revisados por los agentes de la Policía Penal, que controlan que no incumpla las medidas legales.

La semana pasada, Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado y otros cuatro delitos relacionados con la conspiración que lideró tras la derrota electoral de 2022.

Se espera que el expresidente vaya a la cárcel en los próximos meses, aunque sus abogados intentarán que cumpla la condena en su domicilio, alegando motivos de salud. (Sputnik)