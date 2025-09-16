Brasil apuesta por agricultura regenerativa, bioeconomía y cooperación internacional en la COP30

Sao Paulo, 16 sep (Xinhua) — El Gobierno de Brasil afirmó hoy martes que presentará una ambiciosa agenda climática en la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se llevará a cabo en la ciudad de Belém, capital del estado amazónico de Pará (norte), en noviembre próximo.

Entre los temas centrales que llevará el país anfitrión están la agricultura regenerativa, la socioeconomía ambiental y la biotecnología aplicada a la energía limpia, informó Marcelo Behar, enviado especial para la Bioeconomía de la COP30.

«Brasil es uno de los países más interesados en disminuir los efectos del calentamiento global y, al mismo tiempo, es el que posee mayor capacidad de proveer soluciones climáticas para el mundo», dijo Behar al participar en la sexta edición de los Diálogos por el Clima, organizados por la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) en la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará (noreste).

El funcionario destacó el papel de Brasil como potencia emergente en la transición energética global, especialmente dentro de un enfoque multilateral y cooperativo.

Behar detalló que la agenda brasileña para la COP30 estará enfocada en tres ejes principales: la agricultura regenerativa, con énfasis en la recuperación de tierras degradadas; la socioeconomía ambiental, centrada en ampliar proyectos y recursos para comunidades tradicionales y pueblos indígenas, y la biotecnología, especialmente en el desarrollo de biocombustibles y nuevas cadenas de energía limpia.

Además, subrayó que el país busca subsidios y políticas agrícolas y fiscales realinear para hacer viable la restauración ecológica a escala económica.

También resaltó la necesidad de estructurar el uso de bioinsumos provenientes de la sociobiodiversidad, con el fin de que puedan acceder a mercados globales.

El también coordinador del Foro de Gobernanza Climática y Desarrollo de la universidad, Fundación Getúlio Vargas, señaló que en la COP30 se reunirán los tres grandes tratados que surgieron de la Cumbre Río 1992: cambio climático, biodiversidad y desertificación.

Durante el mismo evento, Ana Euler, directora de Innovación, Negocios y Transferencia de Tecnología de Embrapa, defendió el multilateralismo como eje estratégico.

«La soberanía alimentaria y climática es el tema que debe guiar las discusiones. Y eso solo se alcanza con colaboración y una agenda de multilateralismo. Brasil posee las soluciones para los desafíos que se presentan y cada estado está contribuyendo para la construcción de un futuro más resiliente», dijo.

La funcionaria enfatizó que la cooperación entre sectores es imprescindible, dado que «la lógica del consenso que rige los acuerdos de la ONU debe inspirar también la acción nacional, promoviendo el diálogo y construyendo puntos de unión antes de la COP30».