Buque filipino golpea deliberadamente barco de Guardia Costera de China

Beijing, 16 sep (Xinhua) — La Guardia Costera de China (GCCh) informó que en la mañana de hoy martes una embarcación oficial de Filipinas embistió deliberadamente a un barco de la GCCh en aguas territoriales de China cerca de Huangyan Dao, en el Mar Meridional de China.

El portavoz de la GCCh, Gan Yu, indicó que el martes más de 10 barcos oficiales filipinos ingresaron ilegalmente a las aguas territoriales de China cerca de Huangyan Dao, y la GCCh tomó medidas de control de acuerdo con la ley, incluyendo advertencias, control de rutas de navegación y el uso de cañones de agua contra los barcos filipinos.

Sin embargo, alrededor de las 10:00 horas, uno de los barcos filipinos, con el número de casco 3014, ignoró múltiples advertencias por parte de China y embistió deliberadamente a un barco de la GCCh de manera no profesional y peligrosa, de acuerdo con Gan.

El portavoz indicó que la infracción intencionada y las acciones provocativas del lado filipino son de naturaleza maliciosa, y agregó que el lado filipino tiene plena responsabilidad por la colisión.