China insta a EEUU y Japón a retirar cuanto antes el sistema de misiles Tifón

Beijing, 16 sep (Xinhua) — China insta a Estados Unidos y Japón a retirar cuanto antes el sistema de misiles Tifón desplegado en Japón, ya que la instalación de dicho armamento representa una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional, manifestó hoy martes Lin Jian, portavoz de la cancillería china.

Hablando en una rueda de prensa diaria, Lin afirmó que, a pesar de las graves preocupaciones manifestadas por China, Estados Unidos y Japón insistieron en desplegar el citado sistema de misiles de medio alcance en el país vecino bajo el pretexto de realizar ejercicios y entrenamiento conjuntos.

China está profundamente insatisfecha y se opone resueltamente a ello, puntualizó Lin.

El vocero afirmó que el despliegue del sistema de misiles por parte de Estados Unidos en un país asiático perjudica los intereses legítimos de seguridad de otros países, aumenta los riesgos de una carrera armamentista y una confrontación militar en la región, y plantea una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional.

Estados Unidos y Japón deben respetar sinceramente las preocupaciones de seguridad de otros países, hacer frente a la solicitud de los países de la región y corregir sus prácticas erróneas, sostuvo Lin.

Debido a su historia de agresión militarista, las actividades militares y de seguridad de Japón siempre han sido observadas con gran vigilancia por sus vecinos asiáticos y por la comunidad internacional, agregó el portavoz.

China insta a Japón a reflexionar profundamente sobre su historia de agresión, teniendo en cuenta que justamente en este año se conmemora el 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la Guerra Antifascista Mundial, señaló Lin.

Japón debe ser cauteloso en sus palabras y acciones en las áreas militar y de seguridad, abstenerse de ayudar a consumar actos malévolos y evitar hacer cualquier cosa que rompa la confianza de sus vecinos asiáticos o socave la paz y la estabilidad regionales, concluyó el vocero.