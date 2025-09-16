Beijing.- Las conversaciones económicas y comerciales de dos días entre China y Estados Unidos, que concluyeron el lunes en Madrid, demostraron una vez más que el diálogo racional es benéfico para los intereses de ambas partes.

Durante las conversaciones, las delegaciones chinas y estadounidenses entablaron una comunicación franca, profunda y constructiva, y alcanzaron un consenso marco básico sobre la solución de cuestiones relacionadas con TikTok mediante la cooperación, la reducción de las barreras a la inversión y la promoción de la cooperación económica y comercial pertinente.

La postura de China sobre la cuestión de TikTok es clara y coherente: China se opone a la politización, instrumentalización y militarización de la tecnología, así como de los asuntos económicos y comerciales, y protegerá con firmeza los intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de las empresas con financiamiento chino en ultramar.

En las conversaciones en Madrid, la parte china reafirmó que China nunca busca alcanzar algún acuerdo a costa de los principios, de los intereses de las empresas o de la equidad y la justicia internacionales. China salvaguardará firmemente los intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y llevará a cabo la aprobación de la exportación de tecnología de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Al mismo tiempo, el Gobierno chino respeta plenamente la voluntad de las empresas y las apoya para que lleven a cabo negociaciones comerciales en pie de igualdad, de conformidad con los principios del mercado.

Las negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos nunca deben desviarse de los principios fundamentales del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancia compartida. China aceptó llegar a un consenso pertinente con Estados Unidos porque, con base en su evaluación, llegó a la conclusión de que dicho consenso es benéfico para el interés mutuo.

Los resultados de las conversaciones se lograron con gran esfuerzo, pero su base sigue siendo frágil. A pesar de las múltiples rondas de consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, este último país continúa expandiendo sus sanciones contra entidades chinas. La parte estadounidense no puede, por un lado, pedir a China que atienda las preocupaciones de Estados Unidos y, por otro, seguir reprimiendo a las empresas chinas. Estas prácticas contradictorias solo socavan gravemente la atmósfera de cooperación y erosionan los resultados del diálogo que tanto costó lograr.

La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es de beneficio mutuo y con resultados de ganancia compartida. Tanto China como Estados Unidos salen ganando con su cooperación y pierden con la confrontación.

Se espera que Estados Unidos tome el consenso básico alcanzado en las conversaciones de Madrid como un nuevo punto de partida, avance en la misma dirección que China, demuestre sinceridad a través de acciones concretas, levante sus restricciones impuestas a China lo antes posible, ponga fin a su represión contra empresas chinas y trabaje en conjunto para salvaguardar los resultados del diálogo logrados con tanto esfuerzo.

Al ver en perspectiva, Washington debe colaborar con Beijing para aprovechar al máximo el mecanismo de consulta bilateral en materia económica y comercial, seguir ampliando las bases en común a la vez que se resuelven las diferencias, y volver a encauzar las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos por el camino del desarrollo sólido, estable y sostenible.

(*) Comentario Agencia de Noticias Xinhua.