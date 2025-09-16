Costa Rica sube en sostenibilidad, pero enfrenta retos pendientes en materia ambiental

San José, 16 sep (Elpaís.cr).- Costa Rica logró escalar al puesto número 40 a nivel mundial en sostenibilidad ambiental, según el Índice de Desempeño Ambiental 2024 del Foro Económico Mundial, y alcanzó además el primer lugar en América Latina.

El ascenso es significativo, pues en la medición anterior ocupaba la posición 68 a nivel global y la número 15 en la región.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) celebró el resultado, señalando que el índice se construye con base en 58 indicadores de desempeño agrupados en 11 categorías temáticas. Entre ellas destacan la protección de ecosistemas, la gestión de recursos naturales y el combate a la contaminación.

Costa Rica obtuvo calificaciones sobresalientes en varios rubros: 100 puntos en protección marina, 99,9 en representatividad de áreas protegidas, 97,2 en tierras humanas protegidas y 100 en la tasa ajustada de crecimiento de emisiones de dióxido de azufre.

Sin embargo, expertos advierten que los buenos resultados no deben ocultar los desafíos persistentes. El país enfrenta presiones crecientes por la expansión de monocultivos como la piña y la palma africana, que demandan altas cantidades de agroquímicos, conflictos por el uso del agua en zonas rurales y costeras, deficiencias en la gestión de residuos sólidos y un aumento sostenido en las emisiones vinculadas al transporte, que sigue siendo altamente dependiente de combustibles fósiles.

El Índice de Desempeño Ambiental, que clasifica a 180 países según sus avances frente al cambio climático, la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas, muestra que Costa Rica sigue siendo un referente regional.

No obstante, organizaciones ambientalistas recuerdan que la sostenibilidad no solo se mide en rankings internacionales, sino también en la capacidad real de los Estados para enfrentar la crisis climática y garantizar el derecho de las comunidades a un ambiente sano.