EEUU incluye a Costa Rica en lista de producción o tránsito de drogas

San José, 16 Sep (Elpaís.cr).- El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Costa Rica en la lista de países que considera “mayores rutas de tránsito” o “productores importantes” de drogas ilícitas para el año fiscal 2026, según la determinación presidencial enviada al Congreso.

En el grupo figuran además naciones como Colombia, México, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y varios países de Asia y el Caribe.

El documento oficial, firmado como determinación presidencial, enumera 23 territorios que, por una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos, facilitan el tránsito o la producción de drogas o de precursores químicos que afectan a Estados Unidos.

El texto aclara que la inclusión en la lista “no refleja necesariamente” la magnitud ni la calidad de los esfuerzos de un gobierno para combatir el narcotráfico ni su nivel de cooperación con Washington.

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, destacó que el mismo informe reconoce que Costa Rica ha implementado medidas para enfrentar el fenómeno y que la ubicación geográfica del país lo expone al trasiego desde el sur hacia el norte del continente.

“Nuestra posición geográfica nos hace vulnerables al tránsito de drogas», señaló el jerarca, en coincidencia con la evaluación estadounidense incluida en el comunicado.

¿Por qué aparece Costa Rica?

Según la explicación oficial del Departamento de Estado, la lista se conforma tomando en cuenta factores objetivos —rutas marítimas y aéreas, actividad comercial y vulnerabilidades económicas— que facilitan el paso o la manufactura de estupefacientes, aun cuando los gobiernos nacionales apliquen políticas y acciones de control. Eso significa que países con acciones activas contra el narcotráfico pueden figurar en la relación si su territorio es usado como corredor o si existen condiciones que faciliten el comercio ilícito.

La Administración estadounidense, que en esta ocasión presentó la determinación bajo la presidencia de Donald Trump, incluyó además un listado separado de países que “no cumplieron de forma demostrable” sus obligaciones internacionales en materia antidroga —entre ellos Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela— y que por ello enfrentan un mayor señalamiento en el comunicado.

Violencia ligada al narcotráfico

La presencia de Costa Rica en esa lista ocurre en un contexto de aumento de la violencia asociada al control de rutas y territorios para el narcotráfico.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) —citados por autoridades locales— indican que, al 16 de septiembre de 2025, el país registraba 614 homicidios en el año, cifra que autoridades y analistas vinculan en parte a disputas relacionadas con el comercio ilegal de drogas. (Cifras y contexto provistos por fuentes nacionales).

La respuesta estadounidense y la preocupación por el fentanilo

El informe y el comunicado de la Casa Blanca subrayan la gravedad del flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos, que han provocado lo que Washington califica como una “emergencia nacional” y una crisis de salud pública —con más de 200 muertes diarias por sobredosis en 2024, según cifras recopiladas en el reporte—.

El Gobierno estadounidense afirmó que desplegará todos los recursos disponibles, incluidos poderes legales ampliados y sanciones, para desmantelar las redes que facilitan la producción y el contrabando.

La determinación presidencial también resalta la intención de trabajar de manera cooperativa con otros países para abordar las amenazas compartidas, pero advierte que aquellos territorios donde se origine o transite la droga y no tomen medidas adecuadas podrían afrontar “graves consecuencias”.

Reacciones y pasos siguientes

En Costa Rica, fuentes oficiales insisten en que el país mantiene esfuerzos de cooperación internacional y medidas de control, al tiempo que solicitan acompañamiento y acciones conjuntas para cerrar rutas y atacar estructuras criminales transnacionales.

Organizaciones civiles y expertos en seguridad han pedido que la inclusión en la lista se aproveche para intensificar programas de apoyo institucional, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de capacidades forenses y de investigación.

Desde Washington, la publicación de la lista abrirá sesiones informativas y posibles revisiones de asistencia en aquellos países señalados por “fallar” en sus obligaciones, mientras que los demás incluidos en la relación —como Costa Rica— quedan bajo vigilancia y llamados a reforzar controles pese a las acciones ya emprendidas.

Retiro de vigilancia de Bahía Drake

El comisario Martín Arias, exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas durante 17 años, ha criticado la decisión del gobierno de retirar el comando élite de Bahía Drake, medida que calificó de “ilógica”.

Según Arias, esa base era estratégica para frenar el ingreso de droga por el triángulo de Osa, entre Isla del Caño, Corcovado y Sierpe, la principal ruta de trasiego hacia el país.

Recordó que estudios de agencias como la DEA y la CIA revelaron que por esa zona ingresaron hasta 500 toneladas de cocaína en 2020. El grupo especializado fue trasladado a Quepos por orden de la administración del presidente Rodrigo Chaves.