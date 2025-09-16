El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk explica el aparente motivo del crimen

Washington, 16 Sep (Sputnik).- Tyler Robinson, el joven acusado de matar de un disparo al activista conservador Charlie Kirk, fue acusado este martes por las autoridades de asesinato agravado, entre otros cargos. En una conferencia de prensa, Jeffrey Gray, el fiscal responsable del caso, no solo adelantó que pedirá la pena de muerte para el sospechoso, sino que brindó nuevas revelaciones sobre los aparentes motivos detrás del asesinato.

Gray indicó que, cuando los padres de Robinson le preguntaron a su hijo qué lo llevó a perpetrar el crimen, el joven de 22 años «explicó que hay demasiada maldad» en Charlie Kirk y que este «difunde demasiado odio».

Los padres posteriormente lo persuadieron para que se entregara a las autoridades por medio de un amigo de la familia, un ayudante de ‘sheriff’ retirado, continuó el fiscal general.

Presuntas confesiones

En la misma conferencia, el fiscal compartió una conversación entre el sospechoso y su pareja en la que Robinson supuestamente reveló que debía matar al activista político cuando se le presentara la oportunidad.

«Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden superar», dijo Robinson según las palabras del fiscal.

Anteriormente, The Washington Post informó, citando a sus fuentes, que el acusado también confesó el crimen a sus amigos en un chat antes de su detención. «Hola a todos, les tengo malas noticias», decía un mensaje de la cuenta de Robinson en la plataforma Discord. «Fui yo ayer en la Universidad del Valle de Utah. Lo siento mucho», agregaba el mensaje, enviado el jueves a las 19:57 (hora local), dos horas antes de su detención.

No obstante, el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, dijo previamente que Robinson no había confesado ante las autoridades ni había cooperado con la investigación desde que fue detenido.

Charlie Kirk fue alcanzado en el cuello por una bala el pasado miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI afirmó que se trató de un «ataque selectivo».