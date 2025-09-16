Guardia Costera china condena infracciones de Filipinas en Mar Meridional de China

Beijing, 16 sep (Xinhua) — Un portavoz de la Guardia Costera de China (GCCh) condenó hoy martes a Filipinas por infringir gravemente la soberanía de China en el Mar Meridional de China.

Gan Yu, vocero de la GCCh, hizo estas declaraciones en respuesta a un incidente ocurrido hoy martes en el que más de 10 buques oficiales filipinos entraron ilegalmente en aguas territoriales chinas frente a la isla de Huangyan Dao, a pesar de las reiteradas advertencias de la parte china.

La GCCh tomó medidas de control legales para expulsarlos, señaló Gan.

Uno de los buques filipinos, con el número 3014, puso en peligro a las tripulaciones y embarcaciones chinas al realizar «maniobras peligrosas» y embestir deliberadamente un barco de la GCCh que realizaba procedimientos normales de aplicación de la ley, puntualizó el vocero.

«Las acciones de China en el lugar fueron profesionales, legítimas y justificadas», subrayó Gan.

Tras enfatizar que Huangyan Dao es territorio inherente de China, Gan señaló que Filipinas ha infringido gravemente la soberanía nacional de su país y ha violado las leyes chinas e internacionales.

El portavoz exigió a Filipinas que cese inmediatamente sus transgresiones y prometió que la GCCh continuará con sus patrullas de aplicación de la ley en la zona para salvaguardar la soberanía territorial y los derechos marítimos de China.