Hamás critica declaraciones de Trump sobre Gaza y rehenes israelíes

Gaza, 16 sep (Xinhua) — El Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamás) criticó hoy martes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Gaza y los rehenes israelíes, calificándolas de «clara parcialidad hacia la propaganda israelí» y de «doble rasero».

El comunicado respondió a los comentarios que Trump hizo el lunes en su plataforma Truth Social, donde acusó a Hamás de trasladar a los cautivos israelíes a la superficie para utilizarlos como «escudos humanos» frente a la ofensiva militar de Israel.

«Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen tal cosa. Esto es una atrocidad humana… No dejen que esto ocurra, o se acabaron todas las ‘apuestas’. ¡Liberen a todos los rehenes ahora!», escribió Trump.

En una declaración de prensa, Hamás señaló que los comentarios de Trump ignoraron la crisis humanitaria en Gaza, donde casi 65.000 palestinos han muerto desde el estallido de la actual guerra.

El grupo también acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de «socavar todas las posibilidades de lograr un acuerdo que pueda conducir a un alto al fuego y a la liberación de prisioneros».

Hamás responsabilizó a la Administración estadounidense de «la continuación de la guerra como resultado de su apoyo político y militar a Israel» y pidió a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos «intervenir urgentemente para detener los ataques y garantizar la protección de los civiles».