Incendios forestales en Bolivia suben de cinco a 12 en las últimas horas

Santa Cruz (Bolivia), 17 sep (Sputnik).- Los incendios forestales en Bolivia se incrementaron de cinco a 12 en las últimas horas y la mayoría se concentran en la región amazónica del país, confirmó el martes el director de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz (este), Paulo Viruez.

«Desde la Gobernación de Santa Cruz hacemos conocer a la población que al día de hoy nos encontramos con 12 incendios forestales, los cuales se encuentran en los municipios de San Ignacio de Velasco (2), Carmen Rivero Tórrez (3), San José (1), Concepción (1), Ascencion de Guarayos (2), El Puente (1), Roboré (1) y en Warnes (1)», explicó el funcionario en conferencia.

El Gobierno boliviano reportó el lunes cinco incendios activos en el país y calculó en medio millón de hectáreas la superficie de bosque quemado hasta septiembre, la «época más compleja de incendios forestales».

«Estos incendios están siendo atendidos por nuestro personal desconcentrado en coordinación con las instituciones de las alcaldías municipales y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)», indicó.

Desde 2019, cuando el fuego consumió 5,3 millones de hectáreas, los incendios forestales afectan año tras año a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que están en la región Amazónica de Bolivia.

En 2024, las llamas alcanzaron niveles sin precedentes, con 12,6 millones de hectáreas afectadas a escala nacional, de acuerdo con datos del Gobierno.(Sputnik)