Irak lanza plan de inversión para enfrentar cambio climático

Bagdad, 16 sep (Xinhua) — Irak anunció hoy martes el lanzamiento de la primera etapa del Plan de Inversión Climática para 2025-2030 para combatir los efectos del cambio climático.

De acuerdo con una declaración de la Comisión Nacional de Inversión (CNI) de Irak, el anuncio fue hecho durante un taller realizado en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bagdad.

El presidente de la CNI, Haider Mohammed Makiya, enfatizó que el plan representa uno de los proyectos estratégicos adoptados por el Gobierno iraquí para enfrentar los desafíos del cambio climático, cuyos efectos se han vuelto cada vez más visibles sobre los recursos hídricos, la agricultura y el medio ambiente, añadió la declaración.

La primera etapa del plan se concentrará en cinco sectores clave: energía y energía renovable, agricultura, industria, recursos hídricos e innovación, dijo Makiya.

Mayika enfatizó que el plan no es sólo un documento, sino una hoja de ruta establecida por el Gobierno para impulsar un desarrollo sostenible de forma equilibrada que favorezca a todas las provincias de Irak.