Japón confirma primer caso de variante Clade 1b de mpox en ciudad de Kobe

Tokio, 16 sep (Xinhua) — Una mujer de unos 20 años con historial reciente de viaje a África fue diagnosticada con mpox (viruela símica) en la ciudad japonesa de Kobe, informó hoy martes el Ministerio de Salud.

Las pruebas genéticas mostraron que estaba infectada con la cepa Clade 1b, lo que marca la primera detección de este tipo de virus en Japón.

Se sabe que esta cepa circula en algunas partes de África central.

La paciente desarrolló fiebre y erupciones cutáneas y acudió a un centro médico de Kobe el 12 de septiembre.

Las autoridades indicaron que su estado es estable.

Las autoridades señalaron que no había indicios de transmisión comunitaria en Japón en este momento.