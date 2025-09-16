Mercosur sigue activo y determinado en construir puentes con todo el mundo, afirma Canciller brasileño

Río de Janeiro, 16 sep (Xinhua) — El Acuerdo de Libre Comercio firmado hoy entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, demuestra que el bloque sudamericano «sigue activo, renovado y decidido a construir puentes con el mundo», según afirmó el canciller brasileño, Mauro Vieira.

Durante una ceremonia en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro, Vieira subrayó que las negociaciones «exigieron persistencia», pero culminaron en «un acuerdo moderno que beneficiará a la sociedad». Destacó además que, «incluso con el aumento del proteccionismo, seguimos siendo defensores del comercio internacional para elevar la prosperidad de nuestros pueblos».

El pacto comercial se concretó tras 14 rondas de negociaciones iniciadas en 2017 y finalizadas en julio pasado. Según datos oficiales, representa un mercado de aproximadamente 290 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto combinado de unos 4,39 billones de dólares en 2024.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza, así como del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

De acuerdo con el documento oficial, el acuerdo entrará en vigor y producirá efectos jurídicos el primer día del tercer mes posterior a la notificación de la conclusión de los trámites internos por al menos un país de la EFTA y uno del Mercosur. En Brasil, el proceso de internalización requiere la aprobación del Congreso Nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil estima que las exportaciones e importaciones amparadas por acuerdos comerciales del país tendrán un incremento de 10 por ciento a partir de la entrada en vigor del pacto con la EFTA, lo que significaría un aumento de alrededor de 7.200 millones de dólares, con base en datos de comercio de 2024.

Vieira concluyó que «el Acuerdo Mercosur-EFTA será un hito y seguiremos trabajando por su implementación para una integración más profunda».