Miles de manifestantes exigen al presidente de Ecuador revertir concesión minera en el sur

Quito, 17 sep (Sputnik).- Miles de personas participaron el martes en la «Marcha del Agua», que tuvo lugar en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, provincia de Azuay (sur), para exigir al presidente, Daniel Noboa, que revierta la concesión del proyecto minero «Loma Larga» a una transnacional, a fin de evitar la contaminación de las fuentes de agua de consumo y riego en la zona de Quimsacocha.

«Decimos fuerte y claro en Cuenca: Quimsacocha no se toca y si este Gobierno no hace caso a esta marcha multitudinaria, nos toca, hermanos de Tarqui y de Victoria de Portete de Girón, iniciar con el levantamiento del agua. En ocho días este Gobierno debe pronunciarse; para eso le damos ese espacio», afirmó Lauro Sigcha, productor de lácteos de la región y presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas, una de las agrupaciones que convocó a esta manifestación.

En su discurso, Sigcha responsabilizó al mandatario y a su ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, de avalar una consulta ambiental fraudulenta en la localidad de San Pedro de Escaleras y de entregar una licencia ambiental a la minera canadiense Dundee Precious Metal, desconociendo el fallo del juez Carlos Cárdenas, que suspendió todo el proceso hasta que se cumplan las cuatro reparaciones demandadas.

«Por eso exigimos con fuerza la revocatoria inmediata de la licencia ambiental; la prohibición definitiva de la minería en Quimsacocha», aseveró.

El productor afirmó que Noboa «se lava las manos» al lanzar la responsabilidad a los Gobiernos locales y con chantaje al pueblo al señalar que sin este proyecto no habrá un tratado comercial con Canadá.

Por su parte, Christiam Zamora, alcalde de Cuenca, calificó de «impresionante» la marcha de sus habitantes, considerada la mayor de la ciudad en los últimos 60 años, con un estimado de 90.000 asistentes que llenaron unas 40 cuadras.

«Cuenca ha hablado claro y ha hablado contundente. Ese proyecto no se va a hacer; no puede hacerse. Que no levanten a un león que estaba tranquilo y el día de hoy ruge y dice con convicción y claridad: Cuenca es una ciudad que respeta, que defiende el (Parque Nacional) Cajas y el agua», aseveró el gobernante local en medio de consignas contra Noboa.

La marcha tuvo lugar luego de que Noboa expresara su acuerdo en no continuar con este proyecto, ante las voces que se alzaron en su contra.

Sin embargo, el mandatario señaló en una entrevista esta semana que la Prefectura provincial de Azuay y la Alcaldía de Cuenca tendrán que presentar sus respectivos informes donde se demuestren los riesgos de contaminación del agua.

También dijo que las autoridades deberán asumir cualquier controversia legal entre el Estado ecuatoriano y la empresa Dundee Precious Metals, a la cual el propio Gobierno le concedió la licencia ambiental hace tres meses.

Preguntado sobre la posibilidad de que no se concrete el proyecto, Noboa dijo que es «altísima», pero añadió que «también existe una probabilidad de que haya problemas a futuro».

Según dijo, el Gobierno cumplió con la sentencia provincial de Azuay que demandó informes técnicos ambientales y consulta previa informada.

El proyecto de mina de oro subterránea, concedido a la Dundee Precious Metals, se ubica en los páramos de Quimsacocha, de Azuay, considerada una zona de importancia hídrica.

En 2019, en una consulta popular realizada en la municipalidad de Girón, el 86,79 por ciento de los votantes rechazó la minería en los páramos y en las fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha. En tanto, otra consulta realizada en 2021, más del 80 por ciento de los votantes dijo «sí» al cese del extractivismo en la zona de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay.

A fines de agosto pasado, el excandidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez presentó una denuncia contra el presidente Noboa y su esposa, así como contra la minera, por presunto cohecho y tráfico de influencias, previo a la concesión de la licencia ambiental para este proyecto.

Según Pérez, la empresa Dundee Precious Metals, para conseguir la licencia ambiental, hizo donaciones a la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi, con lo cual habrían incurrido en tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho, entre otros delitos concurrentes.(Sputnik)