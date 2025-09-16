Niños atletas de Centroamérica brillan en Juegos Codicader 2025 en Nicaragua

Managua, 16 sep (Xinhua) — Con espíritu de hermandad y pasión deportiva, Managua fue escenario de la gran ceremonia de clausura y premiación de los X Juegos Deportivos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) 2025, en la categoría Primaria.

La capital nicaragüense se convirtió la víspera en el corazón del deporte estudiantil regional, al acoger a más de 1.200 jóvenes atletas de entre 6 y 12 años, provenientes de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala.

Durante varios días, estos niños y niñas demostraron su talento en vibrantes competencias de ajedrez, atletismo, fútbol, baloncesto, gimnasia, natación y tenis de mesa.

Más allá de las medallas, los Juegos del Codicader se consolidaron como un espacio de integración, inclusión y desarrollo, donde el deporte sirvió como una poderosa herramienta para fortalecer los lazos entre las naciones centroamericanas.

En este sentido, el jefe de misión de El Salvador, Rafael Morán, destacó el impacto positivo del evento como factor de integración centroamericana.

«Súper contentos los chicos. Algunos son sus primeras experiencias internacionales y estar a esta altura creo que nos permite seguir creciendo como países centroamericanos y, sin duda, felicitar a Nicaragua por esa gran organización que ha tenido este año con estos juegos», indicó Morán.

Por su parte, la secretaría técnica del Codicader, Dinora Acevedo, subrayó el valor humano de esta experiencia.

«Puede ser que muchos continúen en el deporte y lleguen a ser grandes estrellas en sus países, pero creo que esta es una experiencia que de una u otra manera marca muchas vidas de los países de Centroamérica», indicó Acevedo.

Este encuentro deportivo coincidió con las celebraciones de las fiestas patrias del 15 de septiembre, cuando se conmemora el 204 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, dándole un significado aún más profundo de unidad, amistad, compartir juntos, desarrollo de capacidades, alegría y paz para los países de la región.

Entre las actuaciones destacadas, brilló la nicaragüense Zara Gibson, de 11 años, originaria de Corn Island, quien deslumbró en gimnasia artística al dominar las pruebas de all-around, salto, barras, viga y piso.

«Me siento bien porque todo esto fue una experiencia buena, puede estar con otras personas de otros países compitiendo y no solo por ganar, sino por experimentar», dijo Gibson.

También sobresalió Josamary Martínez, de nueve años, quien viajó desde Telpaneca, en el departamento de Madriz, y se llevó el segundo lugar femenino en ajedrez.

«Me siento muy alegre de haber representado a mi país», señaló la pequeña nicaragüense.

Ahora, los atletas nicaragüenses se prepararán para sus próximos desafíos: los IX Juegos Estudiantiles Centroamericanos de Nivel Intermedio, que se celebrarán en Costa Rica del 2 al 8 de octubre, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares 2025, que se disputarán en noviembre próximo y tendrán como sede a Colombia.