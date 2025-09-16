Presidente de Ecuador decreta estado de excepción en 7 provincias ante paralizaciones de transportistas

Quito, 16 sep (Xinhua) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó hoy martes estado de excepción por 60 días en siete provincias del país por «grave conmoción interna», derivada de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados la víspera por gremios de transportistas en rechazo a la reciente eliminación del subsidio al diésel.

Noboa tomó la decisión a través del decreto ejecutivo 134 firmado desde la ciudad andina de Latacunga, en la provincia central de Cotopaxi, a donde se trasladó la sede del Ejecutivo por disposición del mandatario.

El estado de excepción abarca a las provincias norteñas de Carchi e Imbabura, así como Pichincha (centro norte), donde se ubica la capital Quito, Azuay (sur), Bolívar (centro), Cotopaxi (centro) y Santo Domingo de los Tsáchilas (centro norte).

Según consta en el decreto, la declaratoria se fundamenta en informes de la Policía Nacional y del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que evidencian una situación de «grave conmoción interna» generada por las manifestaciones y cierres viales que han ido «escalando y han alterado el orden público».

Estos hechos, de acuerdo con el decreto, han provocado «situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas».

El presidente precisa en el decreto que la medida «busca detener la radicalización de las medidas de hecho» en las citadas provincias para evitar una mayor afectación a la población.

«Esta declaratoria se circunscribe a las provincias señaladas por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías», apuntó.

La declaratoria de estado de excepción incluye la suspensión de la libertad de reunión, es decir, limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día.

Esto «no implica restricción al derecho a manifestarse siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía», reza en el decreto.

Se dispone también la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden, prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y desarrollo de actividades económicas.

El Gobierno eliminó el pasado 12 de septiembre el subsidio al diésel con el argumento de que por décadas representó una carga fiscal de 1.100 millones de dólares al año para las cuentas fiscales, «sin llegar realmente a quienes lo necesitaban».

El fin del subsidio derivó en un incremento del precio del diésel que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, desde el 13 de septiembre, en medio del rechazo de sectores de transportistas, grupos sociales y sindicales.