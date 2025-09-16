Publican resultados confirmados de elección directa de VIII Asamblea Legislativa de Macao

Macao, 16 sep (Xinhua) — Los resultados confirmados de la elección directa de la VIII Asamblea Legislativa de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao fueron publicados hoy martes.

Después de revisar algunos votos que habían sido objeto de controversia, se confirmó la validez de un total de 24 votos, incluidos ocho votos impugnados y 16 votos inicialmente considerados nulos, anunció el Comité General de Auditoría de la Elección para la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los resultados, el domingo se emitieron 175.272 votos para la elección directa. Hubo 162.232 votos válidos, 5.987 papeletas en blanco y 7.053 votos nulos.

Los resultados confirmados fueron puestos a disposición del público en el Edificio de la Administración Pública y en la página web de la Comisión de Asuntos Electorales.