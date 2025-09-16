Putin visita las megamaniobras de Rusia y Bielorrusia

Moscú, 16 Sep (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asistido este martes a los ejercicios estratégicos conjuntos Západ-2025 entre Rusia y Bielorrusia, que se desarrollan del 12 al 16 de septiembre en polígonos de ambas naciones y en los mares Báltico y de Barents.

Durante su visita al campo de entrenamiento de Múlino, en la provincia de Nizhni Nóvgorod, el mandatario llevó a cabo una inspección de armas, equipo militar y especial, y observó las acciones prácticas de las tropas durante la fase activa de las maniobras.

El objetivo de los ejercicios de Rusia y Bielorrusia es mejorar las habilidades del personal militar, la interoperabilidad y el entrenamiento de campo de las tropas para garantizar la seguridad regional y realizar tareas de mantenimiento de la paz. Se abordan aspectos relacionados con el control de tropas en caso de una agresión contra uno de los dos Estados, diversas opciones de acciones conjuntas para neutralizar amenazas y estabilizar la situación en sus fronteras.

El objetivo de los ejercicios ruso-bielorrusos a gran escala Západ-2025 es defensivo, insistió Putin, al visitar el campo de entrenamiento de Múlino, en la provincia de Nizhni Nóvgorod, donde se llevó a cabo la fase activa de las maniobras.

Durante su visita a los ejercicios, el mandatario llevó a cabo una inspección de las armas, el equipo militar y especial, y observó las acciones prácticas de las tropas.

Las maniobras han captado una significativa atención internacional con la presencia de observadores de 23 países, incluidos representantes de tres miembros de la OTAN: EE.UU., Turquía y Hungría